Lần đầu tiên chùa Bà Bình Dương vắng du khách giữa mùa lễ hội

Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCov) gây ra đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo hủy lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu. Đây là hoạt động chính của Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà Bình Dương) được tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng Giêng. Vì lẽ đó, lần đầu tiên chùa Bà Bình Dương vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội.

Chùa Bà Bình Dương vắng khách so với mọi năm

Nhiều du khách cho rằng, đeo khẩu trang vào nơi tôn nghiêm là không thành kính

Hằng năm, sau tết Nguyên đán là người dân nhiều nơi đổ về chùa Bà Bình Dương tham dự lễ hội, du xuân và cầu lộc. Năm nay, thời điểm tổ chức lễ hội cũng là lúc bùng phát dịch do virus Corona nên việc khách thập phương ồ ạt đổ về đây không còn nữa. Tại khu vực chùa Bà, chỉ có từng nhóm người vội vã đến chùa khấn vái, thắp nhang rồi ra về.

Chị Nguyễn Hồng Loan ở TP. HCM chia sẻ, chị đến lễ rồi đi luôn thay vì ở lại vãn cảnh chùa như mọi năm: “Lễ hội thành thông lệ của người Việt Nam, tháng Giêng đi chùa nên tôi vẫn đến chùa Bà chứ không đến những nơi vui chơi khác. Tôi cũng ý thức rằng đang có dịch bệnh nên tránh xa những nơi đông người”.

Chùa Bà Bình Dương không còn cảnh chen lấn như mọi năm

Ban trị sự chùa Bà Bình Dương bố trí điểm phát khẩu trang miễn phí cho du khách

Để góp phần đảm bảo an toàn cho du khách, Ban tổ chức Lễ hội rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một, Ban trị sự chùa Bà Bình Dương đã bố trí các điểm phát khẩu trang miễn phí. Nhưng chỉ một số người sử dụng khẩu trang, còn lại cho rằng không thành kính nếu đeo khẩu trang vào nơi tôn nghiêm.

Ban trị sự chùa Bà Bình Dương đã dán thông báo và qua hệ thống loa truyền thanh tiếp tục khuyến cáo du khách đeo khẩu trang, giữ vệ sinh môi trường, đồng thời hủy lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu, mặc dù công tác chuẩn bị đã hoàn tất với số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Ông Trần Vĩnh An, Phó Ban trị sự chùa Bà Bình Dương cho biết, từ giao thừa đến mồng 4 Tết lượng khách đến chùa Bà khá đông. Từ khi Chính phủ công bố dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới, lượng du khách đã giảm hơn một nửa so với những năm trước.

Ông An nói: “Năm 2020, mặc dù khó khăn vì đại dịch, dù có thất thu, thiệt hại về kinh tế nhưng sau lễ hội Ban trị sự chùa Bà vẫn quyết định sẽ đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện, chứ không phải thiệt hại mà dậm chân tại chỗ, hoặc cắt giảm".

Các chùa, miếu ở Bình Dương dán thông báo về công tác phòng chống dịch

Chùa Thái Sơn Núi Cậu Bình Dương vắng khách

Ở các địa điểm du xuân gắn với tâm linh khác tại Bình Dương, như: chùa Thái Sơn Núi Cậu ở huyện Dầu Tiếng, chùa Châu Thới ở thị xã Dĩ An, chùa Hội Khánh tại thành phố Thủ Dầu Một...hiện cũng thưa thớt người đến tham quan.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nói: “Trong bối cảnh như thế này thì phải giảm thiểu quy mô đối với lễ hội, giảm thiểu quy mô về nơi sinh hoạt cộng đồng những chỗ đông người. Đặc biệt là chủ động phòng ngừa từ mỗi một người dân và cộng đồng xã hội".

Có thể thấy, các địa phương đang nỗ lực phòng chống dịch do virus Corona chủng mới bằng mọi cách có thể. Việc giảm bớt quy mô các lễ hội, hạn chế hoạt động cộng đồng trong thời điểm này là cần thiết để tránh sự lây lan của dịch bệnh./.