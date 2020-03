Làng giải trí thế giới lao đao vì dịch Covid-19

Dịch Covid-19 tiếp tục leo thang với số người thiệt mạng hiện đã hơn 4.000 và số người lây nhiễm là hơn 110.000 người. Không chỉ gây thiệt hại về con người, dịch bệnh còn khiến nền kinh tế toàn cầu tổn hại nghiêm trọng.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 và người lao động hiện đang phải cân nhắc về nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh khi phải di chuyển bằng các phương tiện công cộng và tiếp xúc với nhiều người lạ.

Ngành công nghiệp giải trí thế giới cũng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Các hãng sản xuất phim tại Hollywood đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời đưa ra các chiến lược nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế do lo ngại việc tụ tập đông người ở các địa điểm công cộng có thể khiến dịch bệnh lây lan. Các nhà tổ chức các hội nghị ngành, họp báo và liên hoan phim đang cân nhắc xem có thể trì hoãn hay phải hủy bỏ các sự kiện sắp tới.

Một cô gái đeo khẩu trang, đứng trước poster quảng bá bộ phim James Bond "No Time To Die" tại thành phố Bangkok (Thái Lan) vào ngày 28/2. Ảnh: Getty.

Ở Trung Quốc và Italy, hai quốc gia có số lượng người mắc bệnh cao nhất thế giới đã tạm thời đóng cửa các rạp chiếu phim. Sự kiện ra mắt phim “No Time To Die” đã bị hoãn lại, chương trình “Cuộc đua kỳ thú” và lịch quay phim Mission: Impossible 7” cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhiều phim “bom tấn” bị hoãn chiếu

Hãng Paramount đã trì hoãn việc phát hành bộ phim “Sonic the Hedgehog” (tựa Việt là “Nhím Sonic”) tại Trung Quốc, dự kiến ra mắt vào ngày 28/2. Rạp chiếu phim ở Trung Quốc bị đóng cửa vô thời hạn do dịch bệnh. Trong thông báo của mình, hãng phim cho biết: “Nhím Sonic chỉ đang tạm thời giảm tốc độ, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy lên màn ảnh rộng ở Trung Quốc vào một thời điểm thích hợp”.

“Sonic the Hedgehog” bị hoãn chiếu ở Trung Quốc.

Phần tiếp theo của bộ phim về James Bond mang tên “No Time To Die” ban đầu dự kiến sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 2/4, ở Mỹ vào ngày 10/4, tuy nhiên, nhà sản xuất bộ phim đã quyết định lùi lịch chiếu đến tận tháng 11. Theo kế hoạch mới, "No Time to Die" dự kiến khởi chiếu từ 12/11 tại Anh, và 25/11 tại Bắc Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngoài ra, bộ phim “Mulan” với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám là Lưu Diệc Phi, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Củng Lợi cũng đã phải hoãn chiếu vô thời hạn ở quê nhà Trung Quốc. Điều này sẽ gây khó khăn rất nhiều cho nhà sản xuất vì Trung Quốc là một trong những thị trường chủ lực để mang về doanh thu phòng vé “khủng”. Nhiều khán giả hy vọng bộ phim vẫn sẽ được phát hành vào ngày 27/3 tại Mỹ.

Bộ phim “Mulan” đã phải hoãn chiếu vô thời hạn ở Trung Quốc.

Gián đoạn sản xuất….

Đài CBS tạm thời ngừng sản xuất chương trình “Cuộc đua kỳ thú” mùa 33 dù đã quay được 3 tập. Mùa thứ 32 của chương trình đã được hoàn thành, tuy nhiên, ngày phát hành vẫn chưa được ấn định.

Hãng phim Paramount cũng đã tạm hoãn quay dự án phim "Mission: Impossible 7" (Nhiệm vụ bất khả thi 7) tại Venice, Italy, sau khi dịch Covid-19 bắt đầu lan nhanh tại nước này. Dự kiến đoàn làm phim sẽ khởi quay một cảnh của nam diễn viên chính Tom Cruise, thời gian quay tại đây kéo dài 3 tuần.

“Trong thời gian hoãn quay, chúng tôi chia sẻ lo âu với các nhân viên, cho họ về nhà đến khi kế hoạch quay phim được nối lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với các quan chức y tế và chính quyền để có hướng giải quyết tiếp theo”, Hãng Paramount cho biết trong thông báo ngày 24/2.

Đoàn làm phim "Nhiệm vụ bất khả thi 7" hoãn quay ở Italy vì Covid-19.

Nhà sản xuất Bachelorette - chương trình trò chơi hẹn hò trên truyền hình thực tế của Mỹ đã hủy bỏ chuyến đi đến Italy vào mùa hè này và buộc phải tìm một địa điểm thích hợp khác để quay cho mùa thứ 16.

Nhiều sự kiện âm nhạc bị hủy

BTS đã hủy tour diễn “Map of the Soul” của mình tại Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào các ngày 11,12,18,19/4 tại Sân vận động Jamsil Olympic (Seoul). Những người mua vé đã được hoàn lại tiền. 4 đêm diễn của BTS ở Seoul dự kiến mở đầu tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc. Tuy nhiên, với việc hủy show ở Hàn, đêm diễn mở màn cho tour diễn này của BTS có thể sẽ lùi xuống ngày 25/4.

Mariah Carey đã thông báo trên Twitter rằng, đêm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 của mình tại Hawaii (Mỹ) sẽ được lùi xuống ngày 28/11, do những lo ngại những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Lễ hội âm nhạc điện tử Ultra được tổ chức hàng năm ở Miami (Mỹ) dự kiến diễn ra vào ngày 22-23/3 đã bị hoãn lại. Đây có thể là lần đầu tiên sau 21 năm, lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày này sẽ không diễn ra. Lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Flume, Zedd, Sofi Tukker, Gryffin…

Thông báo hủy tour của Avril Lavigne.

Nam ca sĩ Khalid cũng đã hủy chuyến lưu diễn châu Á của mình. Tour diễn của Khalid dự kiến sẽ được diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), Singapore, Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Mumbai và Bangalore (Ấn Độ) trong khoảng thời gian từ 24/3-15/4.

Avril Lavigne dự kiến sẽ bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới của mình tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 23/4, tuy nhiên, nữ ca sĩ người Canada cho biết, chương trình cũng đã bị hủy bỏ.

Ban nhạc Rock Green Day đã hủy ngày lưu diễn theo lịch trình ở châu Á. Chuyến lưu diễn của nhóm mang tên “Hella Mega” sẽ đưa họ đi khắp lục địa, bắt đầu từ Singapore và dừng ở Bangkok (Thái Lan), Manila (Philippines), Đài Bắc (Đài Loan), HongKong, Seoul (Hàn Quốc), Osaka và Tokyo (Nhật Bản). Green Day sẽ sớm công bố lịch diễn mới tới người hâm mộ./.