Lễ hội Đền Hùng 2018: Cam kết không còn “chặt chém”, ăn xin

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 21 - 25/4/2018 (tức ngày 6 – 10 tháng 3 năm Mậu Tuất) trong phạm vi Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chương trình do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 4 tỉnh: Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là tổ chức phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng hướng về cội nguồn; gắn với các hoạt động Hội phong phú nhằm tôn vinh di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ. Chương trình năm nay đã được chuẩn bị chu đáo và hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động quy mô lớn, nội dung phong phú và có nhiều nét mới so với những năm trước.

Cũng như mọi năm, lễ hội Đền Hùng có 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ có các hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu về Đền Hùng…

Phần hội được trải rộng từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến thành phố Việt Trì bao gồm các lễ hội văn hóa dân gian đường phố và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tỉnh Phú Thọ cũng xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn.

Ngoài việc thực hiện chương trình chính diễn ra trong 5 ngày thì để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách, Ban tổ chức lễ hội đền Hùng cam kết thực hiện "5 không" bao gồm: Không có tình trạng ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả chặt chém, không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi phản cảm, không để mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

