Lễ hội phết Hiền Quan lưu ý các biện pháp phòng chống virus corona

Ngày 30/1, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lễ hội phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Công văn nêu rõ trong thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, an toàn, lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, tại lễ hội phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông trong các năm trước đây và năm 2019 còn hiện tượng nhiều thanh niên cùng tranh cướp phết gây mất trật tự, an ninh; không đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội. Vì vậy, lễ hội phết Hiền Quan năm 2019 đã phải dừng hoạt động tranh phết trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 16/1/2019, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xin ý kiến đối với đề án Đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội phết. Tuy nhiên, phương án tổ chức phần tranh phết chưa có đổi mới so với các năm trước về các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội.

Nhận định phương án tổ chức phần tranh phết trong đề án kể trên chưa có đổi mới so với các năm trước về các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội…

Vì vậy, tại công văn ngày 30/1, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức lễ hội phết theo hướng: phần lễ trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống; phần hội: tạm ngừng hoạt động đánh phết theo quy định tại Điều 8 nghị định số 110 về quản lý lễ hội, các hoạt động khác trong lễ hội tổ chức theo kế hoạch đề ra.

Ngoài yêu cầu thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở cũng lưu ý Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona./.