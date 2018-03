Liên hoan ẩm thực Quốc tế Hội An: Đưa ẩm thực Việt đến với thế giới

Sau 1 tuần diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn và ấn tượng, tối nay (17/3), Liên hoan ẩm thực Quốc tế Hội An lần thứ thứ 3-2018 đã bế mạc tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Liên hoan ẩm thực Quốc tế Hội An lần thứ 3-2018 diễn ra từ ngày 11 đến 17/3 tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An với sự tham gia tranh tài của 12 đầu bếp nổi tiếng đến từ Thụy Sỹ, Pháp, Nam Phi, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Ecuador; Quần đảo Cook.

Liên hoan ẩm thực thế giới lần thứ 3 tại Hội An.

Trong 1 tuần diễn ra Liên hoan, 12 đầu bếp danh tiếng toàn cầu đã giới thiệu cho người dân phố Hội và du khách những tinh hoa ẩm thực thế giới. Trong khuôn khổ Liên hoan lần này còn có Diễn đàn Ẩm thực với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia ẩm thực thế giới.

Các đầu bếp, chủ nhà hàng, khách sạn ở Hội An có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia ẩm thực hàng đầu thế giới. Qua đó, nâng cao tay nghề, tăng chất lượng sản phẩm ẩm thực, dịch vụ phục vụ du khách.

Ông Thomas A. Gugler, Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới cho rằng, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế lần này có nhiều hoạt động tương tác với du khách và người dân địa phương: "Lễ hội mỗi năm thì có một tính chất, hoạt động khác nhau. Đặc biệt năm nay tôi thấy có nhiều hoạt động tương tác với khách du lịch cũng như người dân địa phương. Các tổ chức hoạt động được mở rộng hơn, thay vì làm trong nhà hàng thì năm nay tổ chức tại Vườn tượng của thành phố, đó là cơ hội tạo ra sự tương tác lớn".

Rất nhiều du khách được thưởng thức những món ăn do các đầu bếp nổi tiếng chế biến tại Liên hoan ẩm thực.

Tại Liên hoan lần này, bà Trịnh Diễm Vy, người được xem là Linh hồn ẩm thực của Hội An cũng đã trực tiếp trình diễn, hướng dẫn, giới thiệu ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hội An với 12 đầu bếp Quốc tế.

Bà Diễm Vy chia sẻ, đây là cơ hội đưa ẩm thực Việt đến với thế giới: "Là một đầu bếp, là một nhà kinh doanh, tôi vô cùng may mắn có duyên được gặp gỡ những đầu bếp lớn. Qua sự tiếp cận đó tôi đã hiểu rất rõ những yêu cầu, đòi hỏi của thực khách qua cách họ ăn uống và họ đến nhà hàng của mình".

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, hơn 400 năm trước, Hội An từng là một cảng thị nổi tiếng, từng là một trung tâm văn hóa thời chúa Nguyễn, cho nên Hội An tiếp thu được rất nhiều nét đẹp về văn hóa, trong đó có giá trị văn hóa ẩm thực. Những năm qua, ẩm thực Hội An phát triển mạnh mẽ, trở thành một sản phẩm độc đáo thu hút du khách.

Đặc biệt, tại Liên hoan ẩm thực Quốc tế Hội An lần thứ 2- 2017, Hội An vinh dự được Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao giấy chứng nhận “Thủ phủ ẩm thực của Việt Nam”; đồng thời được chọn là nơi kết nối, giao lưu ẩm thực Việt với thế giới thông qua các sự kiện Liên hoan ẩm thực Quốc tế được tổ chức thường niên tại Hội An.

Ông Nguyễn Văn Sơn nói: "Trong những năm qua, ẩm thực Hội An đã được phát triển rất mạnh mẽ, trở thành một sản phẩm độc đáo, thu hút du khách. Hội An cũng đã đẩy mạnh được việc giao lưu, học hỏi trên lĩnh vực văn hóa ẩm thực đối với bè bạn bên ngoài. Bằng chứng là 3 năm gần đây, chúng tôi đã tổ chức thành công t lễ hội ẩm thực đến lần thứ 3"./.

