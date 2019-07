Live Concert mới của Hà Anh Tuấn: Làm sao để sở hữu tấm vé sớm nhất?

“Truyện ngắn” là tên của chuỗi live concert nằm trong dự án âm nhạc “Hà Anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh”. Đây là những ca khúc được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh “thửa riêng” từ ý tưởng văn học của ca sĩ Hà Anh Tuấn thông qua những câu chuyện kể về cuộc sống, thân phận và tình yêu…

Live Concert “Truyện ngắn” bao gồm những ca khúc đặc biệt được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh “thửa riêng” cho Hà Anh Tuấn

Mỗi năm một lần tổ chức liveshow, âm nhạc của Hà Anh Tuấn luôn có chất giọng riêng và lối dẫn dắt câu chuyện đặc biệt và phong cách không thể lẫn với bất kì ca sĩ nào khác để tạo nên những đêm nhạc cuốn hút, đắm say. Năm nay Hà Anh Tuấn chọn Hội An với chủ đề "Truyện ngắn in Hội An" để kể những câu chuyện ngắn bằng âm nhạc. Live concert "Truyện ngắn" sẽ chính thức được mở màn bằng hai đêm diễn vào đúng Rằm Trung thu tại phố cổ Hội An ngày 13/09 và 14/09 tới đây. Các hạng vé Live Concert rất đặc biệt, được đặt tên theo các các khúc sẽ xuất hiện trong đêm diễn, với mức vé thấp nhất từ 700.000 đồng đến cao nhất là 3.200.000 đồng.

Trước đó, concert “Gấu” của Hà Anh Tuấn tại Đà Lạt năm 2018 từng “cháy” vé trong vỏn vẹn 10 phút đồng hồ nên khi thông tin về liveshow “Truyện ngắn” chỉ mới hé lộ đã lập tức tạo nên cơn sốt với người hâm mộ. Với những kỷ lục “cháy vé” nhanh nhất trong showbiz Việt, chắc chắn “Truyện ngắn” tại Hội An lần này đang trong tầm ngắm của hàng ngàn fans cuồng nhiệt.

"Truyện ngắn in Hội An" tiếp tục được Hà Anh Tuấn kể những câu chuyện ngắn bằng âm nhạc chắc chắn sẽ khiến fan ngây ngất.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chuỗi live concert “Truyện ngắn” sẽ chính thức được phân phối độc quyền qua tính năng “Mua vé” trên ứng dụng điện thoại di động – VinID từ 20h45 ngày 17/7/2019. Trước đó từ lúc 20h00 cùng ngày, người hâm mộ có thể theo dõi Livestream đặc biệt từ fanpage Hà Anh Tuấn và VinID để giao lưu và lắng nghe những chia sẻ về hai đêm diễn đặc biệt này.

Để mua vé Live Concert “Truyện ngắn”, khách hàng chỉ cần tải hoặc cập nhật ứng dụng VinID trên nền tảng IOS hoặc Android, mở tính năng “Mua Vé”, lựa chọn sự kiện quan tâm, sau đó chọn hạng vé và số lượng để thanh toán trực tuyến qua ví điện tử trên VinID. Ví điện tử trên VinID hiện đang liên kết với 35 ngân hàng nội địa, sẽ giúp người mua có thể nhanh chóng kết nối và thanh toán cho mọi nhu cầu mua sắm không cần tiền mặt.

Săn vé Live Concert “Truyện ngắn” của Hà Anh Tuấn chưa bao giờ dễ dàng đến thế thông qua app VinID.

Với hình thức mua vé rất hiện đại này, khách hàng không còn phải ngược xuôi chen chân xếp hàng hay lo mất vé mà sẽ có ngay vé điện tử và có thể “scan” vé rất nhanh chóng khi đến dự đêm nhạc.