Nghệ An hoàn tất chuẩn bị Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu”

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An - quê Bác và Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác, tổ chức cầu phát thanh, truyền hình mang tên: “Muôn vàn tình thương yêu” vào ngày 21/8 tới.

"Bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh được ví như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc".

Đây là chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu, nhiều tâm huyết và sáng tạo với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên trên cả nước. được phát thanh, và truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng : VOV1, VOV3, VTC1,VTC3, VOVTV- Viet Nam Journey và các ứng dụng VOV media, VTCnews..., của Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình HTV của thành phố Hồ Chí Minh và NTV của Nghệ An. Đến hôm nay, công tác chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt đã cơ bản hoàn tất.



Chương trình “Muôn vàn tình yêu thương” là 1 chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với sự nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Những ngày này, mọi công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành. Nghệ An, vùng đất "non xanh nước biếc", quê hương nghĩa trọng tình cao của Bác Hồ, nơi đã sinh thành dưỡng dục, nơi lưu giữ tuổi ấu thơ xúc động của Bác luôn in sâu trong ký ức của Người.

Từ đầu cầu Nghệ An, sân khấu sẽ tái hiện những câu chuyện từ làng Sen, với một trường đoạn ca múa nhạc sân khấu hóa liền mạch, công phu và xúc động. Ông Nguyễn Trung Thảo, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An cho biết, đến nay điểm cầu Nghệ An đã chủ động phối hợp rất tốt với các sở, ngành liên quan cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu”, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đài PTTH Nghệ An đã phối hợp tổ chức sản xuất và phát sóng một số phóng sự để phát trong chương trình; rồi là ngay kể cả ở Đài cũng tổ chức sản xuất các Video clip để quảng bá trên sóng NTV và trang thông tin điện tử về “Chương trình muôn vàn tình thương yêu” của VOV tổ chức tại Nghệ An; Đài cũng đã lên kế hoạch tiếp sóng trực tiếp toàn bộ chương trình trên kênh NTV; Hỗ trợ và bố trí cho các kíp của Đài Tiếng nói Việt Nam trong quá trình về Nghệ An; hỗ trợ về nhân lực, cử MC và thuê trang thiết bị; bố trí xe truyền hình lưu động, tư liệu theo chương trình đề nghị của Đài TNVN”, ông Thảo nói.

Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An cho biết, Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh về sự phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện chương trình, ngành văn hóa đã triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan, trong đó chuẩn bị chu đáo khâu tổ chức, công tác bảo đảm an ninh trật tự để chương trình được diễn ra suôn sẻ.

“Sở cũng đã chỉ đạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, phối hợp Ban tổ chức và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Cầu Phát thanh Truyền hình trực tiếp; Và đến nay thì mọi việc đã sẵn sàng để phục vụ các nhiệm vụ theo yêu cầu của ban tổ chức chương trình”, bà Cường cho biết.

Với sự chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp cùng sân khấu hoành tráng của chương trình, đông đảo người dân Nghệ An cũng đang mong đợi được đón xem chương trình.

Ông Trần Xuân Thanh, trú phường Lê Mao thành phố Vinh cho biết: “Bản thân tôi cũng như những người dân quê Bác rất mong muốn được nghe và xem “Chương trình muôn vàn tình thương yêu” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Bản thân chúng tôi là những người con của quê hương mong muốn mọi người sống, học tập và làm theo những điều trong Di chúc của Bác đã căn dặn”./.