Người đẹp Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019

Trải qua 2 tuần tham gia cuộc thi, người đẹp Nguyễn Thị Thanh Khoa đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Quốc tế 2019. Cuộc thi được diễn ra tại đảo Jeju Hàn Quốc với hơn 50 nước tham gia. Trải qua các vòng thi hấp dẫn như thời trang, quốc phục, ứng xử,…cùng các hoạt động thú vị trên xứ sở kim chi, Thanh Khoa đã thể hiện hết mình và vươn tới ngôi vị cao nhất.

Đại diện Việt Nam Thanh Khoa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Quốc tế 2019.

Thanh Khoa sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng số đo 3 vòng đạt chuẩn lần lượt là 82-64-92. Với chiều cao 1m77 lí tưởng, chân dài hiện đang là người mẫu tự do và thường xuyên xuất hiện tại không ít những sàn diễn thời trang lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước.

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu khá nhiều thành tích nổi bật khác như giải Gương mặt thời trang cuộc thi Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014 và gần đây nhất là Top 15 Miss World Vietnam 2019. Mặc dù không đạt đến ngôi vị cao nhất nhưng Thanh Khoa lại là một trong số những gương mặt nổi trội tại cuộc thi Miss World Vietnam vừa qua nhờ vào kỹ năng catwalk, posing cũng như khả năng giao tiếp đầy tự tin.

Với những ưu thế nổi trội và một tinh thần tích cực khi đến với cuộc thi, Thanh Khoa đã xuất sắc giành lấy chiếc vương miện danh giá. Tiếp tục hành trình sau đăng quang, Tân hoa hậu Thanh Khoa sẽ ở lại Hàn Quốc tham gia một số hoạt động cùng Ban tổ chức. Đây làn lần đầu tiên đại diện Việt Nam đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Quốc tế. Trước đó, năm 1993 Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng tham gia cuộc thi này, cô lọt vào Top 5 và giành giải thưởng Miss Taejoon./.