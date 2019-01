Nhan sắc đời thường trong trẻo và ngọt ngào của vợ Trọng Hoàng

Tháng 10 năm 2018, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng tổ chức lễ cưới tại quê nhà Vinh, Nghệ An với cô gái xinh đẹp Quỳnh Anh. Nhan sắc dịu dàng, đằm thắm của Quỳnh Anh trong tà áo dài đỏ. Quỳnh Anh chia sẻ ảnh ngày bé với đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh. Quỳnh Anh là cô gái khá kín đáo. Trên mạng xã hội, cô ít khi chia sẻ những hình ảnh riêng tư. Quỳnh Anh cũng ít khi trang điểm. Ở đời thường, cô thích diện những trang phục nhẹ nhàng, đơn giản, có màu sắc nhã nhặn. Quỳnh Anh có nước da trắng, vóc người cao ráo, cân đối. Được biết, Quỳnh Anh và Trọng Hoàng đã yêu nhau 3 năm trước khi quyết định đi đến đám cưới. Quỳnh Anh xuất thân trong một gia đình trí thức. Hiện Quỳnh Anh đang làm việc trong ngành công an.

