Nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn dịp Tết Dương lịch 2019

Hội An: Tại sân khấu Ký ức Hội An (Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An), từ 22h đến 24h ngày 31/12 có chương trình đón giao thừa chủ đề Thắp sáng di sản - Chào đón 2019. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng 3.000 chiếc đèn lồng, 50 khinh khí cầu đầy màu sắc và màn biểu diễn pháo hoa.