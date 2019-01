Những bộ cánh đẹp nhất thảm đỏ Quả cầu Vàng 2019

Ấn tượng nhất có lẽ là Lady Gaga với bộ váy cúp ngực tay bồng và phần đuôi váy phải dài tới gần 3 m. Nữ ca sỹ - diễn viên còn tăng thêm độ táo bạo của ngoại hình bằng mái tóc búi cao nhuộm màu xanh da trời nhạt cùng tông với váy. 96b0aa0a5953af47657e686133ecba7c/5c3596a5/2019_01_07/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Lady_Gaga_tren_tham_do_Qua_cau_Vang.mp4 Bạn diễn của Gaga trong A Star Is Born, nam tài tử Bradley Cooper lịch lãm trong bộ vest trắng tinh rất hợp với chiếc váy ren ánh kim xuyên thấu tinh tế của bạn gái Irina Shayk. Irina vẫn giữ được dáng người săn chắc và gợi cảm sau khi sinh cho Bradley bé gái Lea xinh xắn hồi tháng 3/2017. “Bảo mẫu Mary Poppins” Emily Blunt lộng lẫy trong chiếc váy ren cắt hoa ánh bạc bên anh chồng điển trai, diễn viên John Krasinski. “Công chúa Mera” của Aquaman Amber Heard ấn tượng với bộ váy đen trắng và đôi môi đỏ đậm quyến rũ. Jessica Chastain kiêu sa trong bộ váy ren lấp lánh với điểm nhấn là áo corset đen bên ngoài. Cô sánh đôi cùng chống Gian Luca Passi de Preposulo trên thảm đỏ Quả cầu Vàng. Cặp đôi làm đám cưới năm 2017. Isla trẻ trung ở tuổi 42 với mái tóc xõa hất 1 bên vai và váy ren bồng cúp ngực. Anne Hathaway lẻ bóng nhưng quyến rũ với bộ váy họa tiết da báo. “Trái dâu đen” Helle Berry ở tuổi 52 vẫn cuốn hút trong bộ váy màu đỏ huyết dụ. Trong khi đó, mẹ “Thần biển” Nicole Kidman cũng khoe thân hình đẹp tựa nữ thần ở tuổi 51 trong bộ váy đỏ sậm lấp lánh. Rosamund Pike chọn áo khoác sequin hờ hững bên ngoài bộ váy cut-out táo bạo. Bộ Tứ Black Panther ấn tượng trên thảm đỏ với Ryan Coogler, Michael B. Jordan lịch lãm vest đen cùng Danai Gurira và Lupita Nyong rực rỡ trong những bộ váy màu cam và xanh dương lấp lánh. Catherine Zeta-Jones đẳng cấp bên chồng Micheal Douglas. Người đẹp Anh Quốc Lucy Boynton khoe vẻ đẹp tươi trẻ ở tuổi 24 với bộ váy sequin ánh kim nhưng lại lẻ bóng, không sánh đôi với bạn trai hay bạn diễn Rami Malek trong The Bohemian Rhaspody. Blanca Blanco gợi cảm trong bộ váy hồng xẻ cao. Cặp đôi dẫn chương trình năm nay Sandra Oh và Andy Samberg.

