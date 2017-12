Những câu chuyện truyền cảm hứng của showbiz Việt năm 2017

1. Chuyện của bé Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn

Tháng 9/2017, chương trình "Điều ước thứ 7" với câu chuyện bé Bôm - Nguyễn Anh Tuấn, con trai diễn viên, đạo diễn Quốc Tuấn đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Sinh ra đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác nhưng trong suốt 15 năm qua, bé Bôm đã kiên cường vượt qua hàng chục cuộc phẫu thuật.

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn và con trai Bôm.

Trong vụ lùm xùm cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam, Quốc Tuấn là một trong những người đấu tranh gay gắt nhất. Nhiều người hỏi Quốc Tuấn lấy đâu ra sức lực bởi bề bộn với công chuyện Hãng phim, trở về nhà anh vẫn là người cha tận tuỵ chăm sóc con. Chương trình phát đi hình ảnh cậu bé say sưa bên phím đàn, dưới hàng ghế khán giả là người cha với gương mặt hiền từ, khắc khổ đầy tự hào dõi theo con. Trong khoảnh khắc ấy, người ta mới nhận ra rằng, không phải bố Quốc Tuấn giúp Bôm, mà chính nụ cười và tinh thần thép của "dũng sĩ" Bôm đã giúp bố Tuấn vượt qua tất cả.

Âm nhạc đã giúp Bôm quên đi bệnh tật.

Trong suốt 15 năm qua, bé Bôm đã kiên cường vượt qua hàng chục cuộc phẫu thuật.

Hiện tại, Bôm đã thi đỗ vào khoa Piano của Học viên Âm nhạc. Cậu bé đã chạm một chân trên con đường thực hiện ước mơ của đời mình. Thầy giáo dạy đàn của Bôm kể, biết hoàn cảnh của mình, cậu còn cố gắng và nỗ lực hơn tất cả các bạn. Âm nhạc đã giúp Bôm quên đi bệnh tật. Âm nhạc giúp Bôm đứng trên sân khấu, rạng rỡ và tự tin toả sáng.

2. Nụ cười rạng rỡ của cô con gái đạo diễn Đức Thành bị ung thư máu

Đỗ Hạnh An trước khi bị bệnh.

Xinh đẹp, sung sức, tài năng, Đỗ Hạnh An - cô con gái 18 tuổi của đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” Đỗ Đức Thành đang trong những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Sau những triệu chứng sốt và chảy máu chân răng, kết quả xét nghiệm bệnh ung thư máu nghiệt ngã và ác độc dường như đóng sập lại mọi cánh cửa với Hạnh An.

Hạnh An dũng cảm và đầy nghị lực.

Những chuỗi ngày mệt mỏi ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đạo diễn Đỗ Đức Thành kể: “Từ lúc phát hiện mình bị ung thư máu đến nay, Hạnh An chỉ khóc đúng 2 lần, là khi phải tiêm lấy ven lần đầu và khi An biết mình bị gen lỗi. 70% bệnh nhân bạch cầu không có gen lỗi, mà An thì lại rơi vào 30% xấu số còn lại”.

Nụ cười rạng rỡ của Hạnh An.

Khi sang Singapore chữa bệnh, bố Đỗ Đức Thành thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô con gái nhỏ luôn nở nụ cười tươi tắn. Anh viết: “Khi tôi cùng con đi tới một phương trời khác để vượt qua thử thách của cuộc sống. Khi tôi vừa là cha, là mẹ, là bác sĩ, là thợ nấu, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác thì điều quan trọng không phải là tôi có bao nhiêu bằng cấp mà là bao nhiêu kỹ năng. Các bố các mẹ đừng chỉ tập trung vào kết quả học tập của con mà hãy rèn luyện cho con các kỹ năng, càng nhiều - càng tốt”.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng con gái chọn cách đương đầu với khó khăn. Câu chuyện của Hạnh An truyền cảm hứng sống.

Hạnh An giờ đã trải qua hoá trị đợt 2 với kết quả tốt. Đỗ Đức Thành chọn cách lạc quan, tình tĩnh mà sống, anh nhìn cuộc đời với niềm vui và kết bạn với thử thách. Anh liên tục chia sẻ những niềm vui nho nhỏ, nào là: “Ca sĩ Vũ Cát Tường gửi bài hát này tặng con... Đúng lúc con đang mệt vì hóa trị, con tươi ngay rồi”. Lúc An khoẻ hơn và đã tự đi bộ được: “Lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, con xuống xe lăn, đi bộ 800m tới bệnh viện. Con giỏi lắm”. Có lúc là hình ảnh 2 bố con cạo trọc đầu cùng lời đề tựa hóm hỉnh: “Cô hàng xóm giúp bố cắt tóc, 2 bố con cùng vui”.

Ai đó nói showbiz Việt lắm thị phi và chiêu trò, ai đó nói cuộc đời toàn hoài nghi và con người thiếu niềm tin với nhau, thế nhưng câu chuyện của Bôm-bố Quốc Tuấn, của Đỗ Hạnh An-bố Đỗ Đức Thành vẫn toả sáng lấp lánh và truyền cảm hứng bất tận..../.

