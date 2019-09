Những “hạt sạn nhỏ” bên vòng xòe lớn

Tối 20/9 vừa qua, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc “Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám khá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang 2019” với quy mô lớn, hoành tráng và công phu; trong đó nổi bật nhất phải kể đến vòng xòe lớn với 5.000 người tham gia. Lễ hội có thể nói là thành công như mong đợi, nếu như không có những “hạt sạn nhỏ”.

Phóng viên bị “quản thúc”

Được Ban Tổ chức mời đến dự, đưa tin về Lễ hội, các phóng viên được thông báo là có khu vực tác nghiệp dành riêng. Thế nhưng, Ban Tổ chức lại sắp xếp cho phóng viên đứng ở 2 phía ngoài cùng cánh gà và không cho ra khỏi khu vực đó để tác nghiệp. Điều này quả thực đã “chơi khó” các phóng viên. Ở khu vực này, các phóng viên không thể có góc máy tốt ghi hình, chụp ảnh các hoạt động đang diễn ra.

Ngay từ đầu, dù chương trình còn chưa trực tiếp, chỗ cho đại biểu còn trống... nhưng các phóng viên đã được lực lượng của BTC yêu cầu không được ra khỏi khu vực hai góc chéo.

Một số phóng viên không thể tác nghiệp được tại khu vực được bố trí, lại bị áp lực tin, bài, ảnh từ cơ quan nên đi ra khỏi chỗ, lập tức bị lực lượng của Ban Tổ chức cản lại. Chính vì thế, một số phóng viên đã đành phải ra về giữa chừng, kèm theo những ức chế không đáng có tại một sự kiện vốn luôn rất vui – ấy là lễ hội.

Thứ nữa, đây là sự kiện có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, nhưng do phóng viên bị Ban Tổ chức “quản thúc”, nên hầu hết các báo đã không có được những hình ảnh về lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương tới tham dự sự kiện, chung vui với bà con nhân dân. Đây là điều hết sức đáng tiếc và nhiều phóng viên đã phải giải trình với cơ quan.

Theo nhiều phóng viên tác nghiệp tại đêm khai mạc “Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám khá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang năm 2019”, lý do Ban Tổ chức không cho các phóng viên ra khỏi vị trí tác nghiệp là để phục vụ cho Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp. Điều này thực sự không thuyết phục, vì ngay từ đầu, khi còn ít nhất 30 phút nữa chương trình mới lên sóng trực tiếp thì các phóng viên đã bị gây khó khăn. Vào thời điểm này, phóng viên nếu ra khỏi khu vực đã bố trí thì cũng bị lực lượng an ninh kéo lại ngay lập tức.

Một vài phóng viên do áp lực hình ảnh cố nhoi lên, nhưng cũng phải tia chéo từ xa lên sân khấu.

Du khách đến từ nơi xa thất vọng

Rất nhiều người dân, du khách cũng không hài lòng với cách làm của Ban Tổ chức lễ hội, vì đóng cửa sân vận động (nơi diễn ra đêm khai mạc) quá sớm, dù khán đài vẫn còn chỗ trống với lý do “sắp trực tiếp”…

“Lễ hội rất lớn, rất quan trọng như thế này mà người dân không vào xem được, không nhìn thấy được, mọi người phải bỏ về là điều rất đáng tiếc”. - Một người dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ thất vọng nói.

Người dân địa phương không vào được sân thì còn có thể quay về nhà, dù là mất công đi bộ vài cây số. Nhiều du khách ở xa đến mới thật sự buồn bã, chán nản vì không thể vào chứng kiến sự kiện, điều mà họ vô cùng kì vọng khi vượt hàng trăm cây số đến Mường Lò. Một du khách đến từ Phú Thọ cho biết, dù say xe nhưng chị vẫn háo hức đi, đến hội lại không được vào, nên lần sau sẽ không quay lại.

Chị Nguyễn Thị Lệ ở Thanh Xuân, Hà Nội thì bày tỏ: “Lên đến lúc 4,5 giờ chiều mà không được vào, nên 8 giờ tối đành phải quay về. Lúc lên thì rất vui vẻ, chờ đợi. Lúc về thì rất là chán nản”.

Người dân và du khách cũng cho rằng: Với hàng nghìn người không vào được sân thì lẽ ra nên có các màn hình lớn ở bên ngoài sân vận động cho người xem. Ban Tổ chức có một màn hình, nhưng cách xa điểm diễn ra sự kiện hàng cây số. “Khi đã đi bộ một quãng xa để tới sân vận động thì không ai muốn đi bộ quay lại đấy để xem, nếu quay được thì về nhà xem qua tivi còn hơn”, một người dân bày tỏ.

Một số người dân cũng đề nghị những năm tiếp theo, nếu có lễ hội thì Ban Tổ chức nên lắp thêm các bóng chiếu sáng ngoài khu vực sân vận động. Trong sự kiện vừa rồi, khu vực ngoài sân vận động ánh sáng rất yếu, cộng với việc tập trung đông người bên ngoài do không vào được sân, dẫn đến nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự…

Từng tốp người bỏ về vì không vào được sân và bên ngoài sân cũng không có màn hình để theo dõi.

Nhà nghỉ “cháy”, du khách ăn mỳ tôm

Ngày 20/9, du khách liên hệ các khách sạn, nhà nghỉ ở Nghĩa Lộ đều được thông báo hết phòng, các nhà nghỉ cộng đồng cũng không còn chỗ.

Đến Mường Lò từ chiều, nhưng nhiều du khách không tìm được chỗ nghỉ, nhiều người đành rời Nghĩa Lộ dù đã vừa vượt qua đoạn đường khá xa.

Nhiều người vẫn nán lại xem hội vì được nghe quảng bá rất hay. Khổ nỗi sau lễ hội, trời đổ mưa, khiến nhiều du khách bơ vơ giữa đường. Lúc này các quán xá cũng hết đồ ăn, nhiều người phải ăn mỳ tôm thay bữa, hoặc di chuyển ra các khu vực xa thị xã Nghĩa Lộ để tìm nơi ăn. Di chuyển chặng xa đến lễ hội, gặp phải những điều này đã làm du khách thêm mệt mỏi, nặng nề.

Có thể nói, năm nay “Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám khá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang năm 2019” được tỉnh Yên Bái tổ chức thực sự công phu, hoành tráng, thu hút được đông đảo người dân và du khách./.

Lễ hội sẽ thực sự vui hơn, đẹp lòng du khách hơn, nếu Ban Tổ chức chu đáo hơn trong khâu tổ chức, đón tiếp, để “Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám khá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang năm” thực sự là một lễ hội của tất cả mọi người./.