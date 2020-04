“Những ngày không quên” tập 19: Linh rủ Thư làm ăn giữa mùa Covid-19

Trong trích đoạn tập 19 của bộ phim “Những ngày không quên” vừa được NSX công bố, dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở làng Yên khiến nhiều người mất việc, cuộc sống khó khăn. Trước tình hình đó, làng Yên đã xây dựng mô hình “Thùng trao chuyển yêu thương”. Như lời Dương (Bảo Hân) chia sẻ: “Có một người đàn ông đã đi khắp trên thế giới và nói rằng, bài học lớn nhất ông nhận được trong suốt hành trình của mình chính là sức mạnh của niềm hi vọng, sức mạnh của sự đồng lòng và sức mạnh của tình yêu thương. Trong những ngày đại dịch này, hi vọng, đồng lòng, yêu thương và một ý thức cộng đồng mạnh mẽ chính là thứ chúng ta cần để vượt qua khó khăn. Và đó chính lý do mà chiếc thùng nhỏ mang tên “Thùng trao chuyển yêu thương” được đặt dưới gốc cây gạo của làng chúng ta”.

Cũng trong tập 19, Linh, bạn thân của Thư (Bảo Thanh) tái xuất. Linh rủ Thư làm ăn, tranh thủ đợt dịch bệnh để buôn bán kiếm lời. Trong khi Thư còn phân vân vì trục lợi giữa lúc mọi người gặp khó khăn thì Linh chế giễu: "Tỉnh lại đi. Làm ăn lìu tìu vụ dịch này cũng đi tong nửa tỷ. Tiền thì lúc nào cũng quý, trong lúc này còn quý hơn...".

Làng Yên sẽ chống dịch ra sao? Thư liệu có nghe lời Thư trục lợi làm ăn giữa lúc dịch bệnh phức tạp? Tập 19 của bộ phim “Những ngày không quên” sẽ phát sóng lúc 21h ngày 30/4./.