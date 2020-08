NSND Trọng Bằng và NS Phạm Tuyên nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi và trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Nghệ sỹ nhân dân Trọng Bằng và Nhạc sỹ Phạm Tuyên - hai nhạc sỹ gạo cội, sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, trong đó có những tác phẩm đã trở thành giai điệu tự hào của lực lượng.

Tới thăm hỏi sức khỏe nghệ sỹ nhân dân Trọng Bằng, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông, người đã dành tình cảm tốt đẹp, có những cống hiến đóng góp vào sự phát triển âm nhạc về đề tài Công an nhân dân.

Qua đó, khắc họa rõ nét hình ảnh những người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong cuộc chiến lặng thầm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đặc biệt, Nhạc sỹ Trọng Bằng là tác giả của ca khúc “Hành khúc Công an nhân dân”. Đây là bài hát đã gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành, được ví như bài hát truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao kỷ niệm chương cho nhạc sỹ Phạm Tuyên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã đến thăm và trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Nhạc sỹ Phạm Tuyên. Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn, chúc mừng Nhạc sỹ Phạm Tuyên vừa được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định các tác phẩm âm nhạc về đề tài Công an nhân dân của nhạc sỹ Phạm Tuyên đã gắn bó, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong suốt thời gian qua, được công chúng cả nước đón nhận và yêu mến.

Hình ảnh người chiến sỹ Công an đã trở nên thân thuộc, không chỉ đẹp trong lòng nhân dân mà còn là nguồn cảm hứng trong các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật…

Cảm động trước tình cảm chân thành của Bộ trưởng Bộ Công an, Nhạc sỹ Phạm Tuyên chia sẻ sự vui mừng, tự hào khi trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “75 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, ca khúc “Từ một ngã tư đường phố” đã được lựa chọn, biểu diễn với bản phối đặc sắc cùng dàn nhạc giao hưởng lớn.

Những ca khúc viết về lực lượng Công an nhân dân, đều được nhạc sỹ sáng tác từ góc nhìn là một người dân, dành sự yêu mến, trân quý đối với những người chiến sỹ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ./.