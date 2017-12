Ơn giời cậu đây rồi: Will vạm vỡ bị nghi có bạn trai

Trong “Ơn giời” tập 4, quý khán giả sẽ có dịp gặp gỡ hai mỹ nam của showbiz Việt: La Quốc Hùng và Will. Đẹp trai và hào hoa, thế nhưng Will và La Quốc Hùng đều như người mất hồn khi tham gia “Ơn giời” mùa 4. Lần đầu tham gia “Ơn giời”, La Quốc Hùng đã trở thành người đầu tiên mở ra cánh cửa đầu tiên và gặp trưởng phòng "lắm chiêu" Trấn Thành. Với bối cảnh phòng thí nghiệm, La Quốc Hùng bị vướng vào một mối quan hệ bí ẩn cùng Trấn Thành. Với ngoại hình vô cùng vạm vỡ, Trường Giang đã đặt dấu hỏi về giới tính của nam ca sĩ Will, thậm chí nam trưởng phòng còn nghi anh đang qua lại cùng 1 người đàn ông. Trong lúc hoang mang ấy, một cô gái bất ngờ xuất hiện và cưỡng hôn Will ngay trên sân khấu “Ơn giời”. Từ đây, những tội lỗi mà Will gây ra sẽ được lần giở và khiến nam nghệ sĩ phải vẫy vùng trong khốn khó khi vướng vào những tội lỗi tày trời. Trong cảnh bão tuyết, nam nghệ sĩ Tấn Hoàng hóa thân thành một ông lão tìm bạn tâm giao qua mạng. Trái với mong đợi, cô gái mà Tấn Hoàng hẹn gặp lại chính là “cụ bà” Hồng Đào. Người góa vợ, kẻ còn chồng nhưng Tấn Hoàng - Hồng Đào lại bí mật tình tứ cùng nhau trong đêm Noel nơi xứ người. Sĩ Thanh cũng lâm vào tình trạng “ngặt nghèo” khi đối chọi cùng lúc hai trưởng phòng Tự Long - Hoàng Sơn và phó phòng Trương Thế Vinh. Cũng với bối cảnh đông tuyết nhưng Sĩ Thanh đã vướng vào một vụ giết người để tranh giành tài lợi giữa các nghệ sĩ. Ngoài ra, hai trưởng phòng Hoài Linh - Trung Dân cùng tất cả các khách mời sẽ cùng nhau hội ngộ trong một tiểu phẩm hứa hẹn sẽ khiến khán giả rợn người trong đêm Giáng sinh. “Ơn giời, cậu đây rồi” mùa 4 tập 4 với sự tham gia của 4 nghệ sĩ khách mời: Tấn Hoàng, La Quốc Hùng, Will, Sĩ Thanh sẽ phát sóng lúc 21h15, thứ bảy ngày 23/12 trên kênh VTV3./. 9438ebc64a2da5c68a3aa2066119ddd3/5a417399/2017_12_21/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/Tran_Thanh_nhay_quyen_ru_La_Quoc_Hung_Will_bi_nghi_ngo_gioi_tinh__On_Gioi_2017.mp4

Trong “Ơn giời” tập 4, quý khán giả sẽ có dịp gặp gỡ hai mỹ nam của showbiz Việt: La Quốc Hùng và Will. Đẹp trai và hào hoa, thế nhưng Will và La Quốc Hùng đều như người mất hồn khi tham gia “Ơn giời” mùa 4. Lần đầu tham gia “Ơn giời”, La Quốc Hùng đã trở thành người đầu tiên mở ra cánh cửa đầu tiên và gặp trưởng phòng "lắm chiêu" Trấn Thành. Với bối cảnh phòng thí nghiệm, La Quốc Hùng bị vướng vào một mối quan hệ bí ẩn cùng Trấn Thành. Với ngoại hình vô cùng vạm vỡ, Trường Giang đã đặt dấu hỏi về giới tính của nam ca sĩ Will, thậm chí nam trưởng phòng còn nghi anh đang qua lại cùng 1 người đàn ông. Trong lúc hoang mang ấy, một cô gái bất ngờ xuất hiện và cưỡng hôn Will ngay trên sân khấu “Ơn giời”. Từ đây, những tội lỗi mà Will gây ra sẽ được lần giở và khiến nam nghệ sĩ phải vẫy vùng trong khốn khó khi vướng vào những tội lỗi tày trời. Trong cảnh bão tuyết, nam nghệ sĩ Tấn Hoàng hóa thân thành một ông lão tìm bạn tâm giao qua mạng. Trái với mong đợi, cô gái mà Tấn Hoàng hẹn gặp lại chính là “cụ bà” Hồng Đào. Người góa vợ, kẻ còn chồng nhưng Tấn Hoàng - Hồng Đào lại bí mật tình tứ cùng nhau trong đêm Noel nơi xứ người. Sĩ Thanh cũng lâm vào tình trạng “ngặt nghèo” khi đối chọi cùng lúc hai trưởng phòng Tự Long - Hoàng Sơn và phó phòng Trương Thế Vinh. Cũng với bối cảnh đông tuyết nhưng Sĩ Thanh đã vướng vào một vụ giết người để tranh giành tài lợi giữa các nghệ sĩ. Ngoài ra, hai trưởng phòng Hoài Linh - Trung Dân cùng tất cả các khách mời sẽ cùng nhau hội ngộ trong một tiểu phẩm hứa hẹn sẽ khiến khán giả rợn người trong đêm Giáng sinh. “Ơn giời, cậu đây rồi” mùa 4 tập 4 với sự tham gia của 4 nghệ sĩ khách mời: Tấn Hoàng, La Quốc Hùng, Will, Sĩ Thanh sẽ phát sóng lúc 21h15, thứ bảy ngày 23/12 trên kênh VTV3./.