Phú Yên: Yêu cầu dừng cuộc thi “Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019”

UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019” ngừng tất cả các hoạt động cho đến khi có đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đây là cuộc thi sắc đẹp được thông báo sẽ khai mạc vào tối nay (11/1), tại Nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa.



Lý do UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi là do đơn vị tổ chức - Công ty Nguyên Bảo Media không trình được giấy phép tổ chức do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.

Băng rôn quảng bá cuộc thi treo dọc đường phố Tuy Hòa

Trong khi đó, những ngày qua, trên các tuyến đường tại thành phố Tuy Hòa, có nhiều băng rôn quảng bá sự kiện đêm chung kết và xếp hạng cuộc thi “Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019”, diễn ra vào lúc 20 giờ tối 11/1. Cuộc thi này còn được quảng bá sẽ truyền hình trực tiếp trên VTV 9- Đài Truyền hình Việt Nam.Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị tổ chức là Công ty Nguyên Bảo Media đã vi phạm các cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Cụ thể là không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục tổ chức cuộc thi. Cuộc thi “Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019” đã trải qua các vòng sơ loại, bán kết. Tuy nhiên đến khi tổ chức đêm chung kết, đơn vị tổ chức lại không xuất trình được giấy phép tổ chức và các thủ tục pháp lý cần thiết.

"Theo quy trình, mình đã chấp thuận cho họ được tổ chức tại Phú Yên, còn việc xin và được cấp giấy phép để tổ chức sự kiện lại là do Cục Nghệ thuật biểu diễn là nơi cấp. Tuy nhiên, cho đến sát thời điểm tổ chức mà không trình giấy phép đó, về mặt quản lý, chúng tôi đã yêu cầu họ phải dừng, khi nào đảm bảo đầy đủ thủ tục mới được tiến hành", ông Phan Đình Phùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, đồng thời cho biết, đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019, nếu đơn vị tổ chức cuộc thi không trình được giấy phép.

Ngày 10/1, Ban tổ chức cuộc thi và các thí sinh cũng đã rời Phú Yên, dù mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Trước đó, 25 thí sinh là những doanh nhân trên cả nước tham gia cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 hội ngộ tại TP Tuy Hòa, trải qua buổi tập luyện catwalk, tranh tài ở vòng bán kết và trải nghiệm tại các điểm du lịch trong tỉnh./.

