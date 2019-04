Phục dựng, tôn tạo di tích Hiền Lương- Bến Hải: Cần tôn trọng lịch sử

Gần đây, du khách và người dân địa phương phản ứng việc sơn dàn loa màu cam trong quá trình phục dựng một số hạng mục tại bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của đông đảo người dân, dàn loa sơn màu cam vừa được tháo xuống.

Hệ thống loa ở bờ Nam di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được phục dựng.

Dự án “Bảo tồn tôn tạo bờ Nam di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã ủy quyền cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị quản lý dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng, do thành phố Hải Phòng hỗ trợ và dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao vào dịp lễ 30/4- 1/5 năm nay. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xây dựng Đức Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Niên thi công. Đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn chất lượng công trình Kiến Trúc Xanh. Các đơn vị này đều có trụ sở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Dàn loa tại bờ Nam di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (ảnh tư liệu).

Khi thực hiện dự án này, có quá nhiều ý kiến phản đối trong việc phục dựng hạng mục dàn loa tại di tích. Cách đây khoảng 10 ngày, đơn vị thi công đã cho dựng hệ thống cột loa ở bờ Nam khu di tích. Trong đó, 7 chiếc loa được sơn màu cam sặc sỡ gắn trên giàn sắt được sơn 2 màu đỏ - trắng, trong đó 3 chiếc hướng về phía Quốc lộ 1A, 4 chiếc còn lại hướng về phía Nam.Nhiều cán bộ và người dân tỉnh Quảng Trị không đồng tình với việc phục dựng những chiếc loa này, do không đúng với lịch sử. Theo các ảnh tư liệu, tại bờ Nam khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải có 8 chiếc loa được lắp trên giàn sắt. Những chiếc loa được sơn màu sẫm chứ không phải màu cam, có 3 chiếc hướng ra phía Bắc, giàn sắt để lắp dàn loa nhỏ hơn nhiều so với mẫu phục dựng.

Việc phục dựng dàn loa ở bờ Nam khu di tích Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải gặp nhiều ý kiến phản đối.

Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, trong thiết kế được phê duyệt không nói rõ màu sơn của loa. Ngoài ra, những thanh sắt được đơn vị thiết kế to hơn nguyên bản vì yếu tố an toàn, chịu lực. Ông Thắng lý giải rằng, khi mua những chiếc loa này chỉ có 1 màu duy nhất là màu cam, đơn vị thi công chưa kịp sơn lại đã dựng lên. Sau đó, Ban Quản lý đã đề nghị tháo xuống để sơn lại nhưng chưa kịp làm thì vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Theo ông Phan Văn Thắng, Ban Quản lý dự án đã đề nghị đơn vị thi công tháo gỡ dàn loa xuống và làm đúng như các hình ảnh tư liệu.



Ông Thắng nói: "Đơn vị thi công vô tình khi chưa có ý kiến của Ban Quản lý đã tự treo loa lên, tôi đã đề nghị tháo xuống để lấy ý kiến về màu sơn để sơn lại. Trước thông tin xã hội, phải lắng nghe để điều chỉnh lại cho đúng. Về phía Ban đã chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu lại ảnh hiện vật để thiết kế, bây giờ cơ bản đã xong. Sắp tới Ban sẽ trình lên cơ quan thẩm quyền".

Những chiếc loa sặc sỡ được gỡ xuống để phục dựng theo đúng hình ảnh tư liệu.

Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, trước phản ứng gay gắt của người dân, Sở đã yêu cầu gỡ dàn loa xuống và thi công đúng thiết kế được phê duyệt. Ngoài hệ thống cột loa nói trên, dự án còn phục dựng và tôn tạo nhiều hạng mục khác. Trong đó, có hệ thống cột cờ của Việt Nam Cộng hòa; Đồn Cảnh sát bờ Nam… Những hạng mục này đang thi công, chưa hoàn thiện nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại khi phục dựng không sát đúng với thực tế.

Ông Đỗ Văn Bình khẳng định, việc phục dựng di tích cần tôn trọng yếu tố lịch sử: "Sở tôn trọng ý kiến của các nhà chuyên môn, du khách, của các nhân chứng lịch sử, khi có những phản ứng thì Sở kịp thời có sự chỉ đạo. Với tư cách là Sở quản lý chuyên môn, Sở sẽ có những ý kiến chính thức với ban quản lý dự án. Nếu phục dựng không đúng theo tư vấn thiết kế đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt thì yêu cầu tháo dỡ ngay và tìm hiểu lại các tư liệu"./.