Rộn ràng những lễ hội đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ qua

Festival Huế 2018 diễn ra trong 6 ngày đêm, từ ngày 27/4 đến 2/5 gồm 9 chương trình, lễ hội chính và 33 hoạt động hưởng ứng. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật nhiều màu sắc và các hoạt động văn hóa cộng đồng truyền thống, Festival Huế năm nay được diễn ra hoành tráng với sự góp mặt của hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới. Một trong những chương trình xã hội hóa được công chúng mong đợi là có chương trình âm nhạc “Nguồn cội” của Trịnh Công Sơn. Tại Festival Huế năm nay, nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn sẽ đến với công chúng qua các ca sĩ nổi tiếng, như: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Ngọc Mai, Lân Nhã, Tấn Sơn… Sẽ có 30 chiếc Volkswagen diễu hành quảng bá du lịch Huế trong dịp Festival Huế 2018. Lễ hội Đền Đô: Lễ hội Đền Đô là lễ hội “về nguồn” của người dân đất Việt, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của vùng quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Chính hội sẽ diễn ra vào ngày 16/3 với lễ trình thánh và rước kiệu hoành tráng, cờ lọng rợp trời để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước. Hàng năm, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 14 đến 16/3 âm lịch), là dịp để nhân dân mọi miền Tổ quốc tưởng nhớ công ơn vua Lý Công Uẩn và các vị vua triều Lý có công khai mở vương triều Lý, phát triển nền văn minh Đại Việt. Lễ hội Diều Gamuda 2018 tổ chức tại LePARC - Công viên Yên Sở sẽ là cơ hội hiếm hoi để người dân Hà Nội được chiêm ngưỡng các con diều khổng lồ cùng nhiều hoạt động cực hấp dẫn vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới. Bên cạnh chiêm ngưỡng những con diều độc đáo, du khách còn có cơ hội tham dự buổi diễn máy bay mô hình đặc biệt chào mừng ngày 30/4. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay có 8 đội thi, ngoài đội chủ nhà Việt Nam thì có 7 đội đến từ: Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Hồng Kông. Với chủ đề xuyên suốt là "Huyền thoại những cây cầu", Lễ hội khai mạc tối 30/4 và kết thúc vào ngày 30/6, trình diễn trong 5 đêm. Ảnh: Nguyễn Đông Lễ hội pháo hoa năm nay với diện tích sân khấu lớn gần gấp đôi năm ngoái. Sân khấu có lắp màn hình Led, tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời nhất. So với năm ngoái, toàn bộ hệ thống khán đài được đầu tư hoàn toàn mới, đảm bảo chỗ ngồi rộng, thoải mái, an toàn nhất cho khán giả. Hoạt động vui chơi tại Bảo tàng Dân tộc học: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho trẻ em. Trong 2 ngày 28 và 29-4, tại khuôn viên của bảo tàng sẽ diễn ra một số trò chơi dân gian mang tính tập thể như: Nhảy dây đôi, dây ba, đi cà kheo, kéo co, nối thúng, nhảy bao bố, ô ăn quan…

