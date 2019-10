Rùng rợn với phim kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King

Sau “It: Chapter Two” (Gã Hề Ma Quái 2) trên màn ảnh rộng và “In the Tall Grass” trên Netflix, “ông hoàng truyện kinh dị” Stephen King tiếp tục đem tới cho fan điện ảnh tác phẩm đáng chờ đợi nhất trong mùa cuối năm nay – “Doctor Sleep: Ký Ức Kinh Hoàng” (Doctor Sleep).

Tiểu thuyết Doctor Sleep ra mắt năm 2013, được coi là phần tiếp của “The Shining” đính đám xuất bản năm 1977. Khi ra mắt, tác phẩm này đã được tờ New York Times xếp vào danh sách “Best-Seller” (các cuốn sách bán chạy nhất) và giành giải Bram Stoker năm cho “Tiểu thuyết hay nhất” năm 2013.

“Doctor Sleep: Ký Ức Kinh Hoàng” lấy bối cảnh hơn 30 năm sau các sự kiện xảy ra trong “The Shining”. Nhân vật chính lúc này chính là cậu con trai Danny của nhà Torrance ngày nào nay đã trưởng thành, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc hành trình mới với thế lực hắc ám mới phải đương đầu. Những người có khả năng thấu thị (được gọi là Shining) như anh, trong đó có cô bé Abra trở thành mục tiêu săn đuổi của Hội kín mang tên “The True Knot”, bắt cóc và ăn linh hồn các “thấu thị” nhỏ tuổi nhằm kiếm tìm sự bất tử, đồng thời chiêu mộ các thấu thị trưởng thành để gia tăng sức mạnh của hội. Để bảo vệ bản thân và những người thấu thị khác, Danny trở lại khách sạn Overlook, đương đầu với nỗi sợ và quá khứ đầy ám ảnh.





Theo nguyên tác, Danny lúc này đã trưởng thành, sống ở New Hampshire. Với khả năng thấu thị của mình, Danny có thể cảm nhận được những linh hồn sắp lìa bỏ cõi đời, an ủi những người sắp chết giúp họ có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và ra đi thật thanh thản. Cũng vì thế, anh được mệnh danh là “Doctor Sleep”. Mike Flanagan là người được tin tưởng chuyển thể tác phẩm của Stephen King lên màn ảnh rộng. Vị đạo diễn sinh năm 1978 được coi là một trong những nhà làm phim kinh dị xuất chúng nhất hiện nay với nhiều tác phẩm được đánh giá cao. Năm 2013, phim “Oculus” (Ma Gương) của Mike Flanagan chỉ có kinh phí khiêm tốn 5 triệu USD nhưng thu về tới 44 triệu USD và được giới phê bình đánh giá khá tích cực. Các phim kinh dị sau đó của anh như “Before I Wake” hay “Ouija: Origin of Evil” đều tạo dấu ấn nhất định trên màn bạc.





Ewan là người thủ vai chính – Danny. Nam diễn viên người Scotland từng chiến thắng Quả Cầu Vàng vào năm 2018 với vai diễn trong loạt phim truyền hình “Fargo”. Tên tuổi Ewan McGregor ghi dấu ấn qua các phim “Trainspotting”, bộ ba “Star Wars” của thập niên 90s-2000s, “Moulin Rouge” hay “Angels and Demons”. “Doctor Sleep: Ký Ức Kinh Hoàng” là phim kinh dị đánh dấu sự trở lại của Ewan McGregor với dòng phim này, kể từ năm “Nightwatch” vào năm 1997. Trong khi đó, Rebecca Ferguson là một trong những minh tinh Thụy Điển đắt giá nhất hiện nay. Cô ghi dấu ấn bởi những vai nữ cá tính, có chiều sâu tâm lý trong “The Girl on the Train”, “The Greatest Showman” hay hai tập gần đây nhất của “Mission Impossible”. Trong “Doctor Sleep: Ký Ức Kinh Hoàng”, cô thủ vai Rose – thủ lĩnh của hội kín The True Knot đi tìm kiếm sự bất tử từ những người thấu thị.

Những hình ảnh kinh dị trong phim.

“Doctor Sleep: Ký Ức Kinh Hoàng” dự kiến khởi chiếu từ 08.11.2019./.