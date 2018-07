Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe “eo thon dáng chuẩn” trong tà áo dài

Bộ ảnh áo dài của thí sinh HHVN luôn được đánh giá cao, phù hợp với vẻ đẹp đoan trang, nền nã của người con gái Việt Nam. Với cách tạo dáng mềm mại và diu dàng, 38 thí sinh đã thể hiện được cốt cách thanh tao theo đúng tiêu chí của HHVN. Bằng chất liệu mềm mại và những họa tiết thêu tay tinh xảo, những chiếc áo dài của NTK Lan Hương đã giúp tôn lên sắc vóc quyến rũ của các thí sinh. Các thí sinh HHVN 2018 phía Bắc năm nay được đánh giá cao về chất lượng cả về chiều cao, nhan sắc và trình độ học vấn. Bên cạnh đó, qua những ngày tập luyện, các cô gái cũng đã tạo ấn tượng tốt bằng những kỹ năng catwalk, tạo dáng. Khả năng vũ đạo của các cô gái cũng hứa hẹn những phần trình diễn tuyệt vời trong đêm chung kết phía Bắc. Đêm chung kết phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ diễn ra ngày 22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An và được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên VTV6 (Đài THVN). Thí sinh Vũ Hương Giang. Thí sinh Bùi Phương Nga Thí sinh Ngô Thị Cẩm Tú. Thí sinh Trần Ngọc Lam. Thí sinh Phạm Ngọc Linh. Thí sinh Phạm Thị Huyền Trân. Thí sinh Trương Thủy Tiên. Thí sinh Đinh Phương Mỹ Duyên. Thí sinh Phan Cẩm Nhi. Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh. Thí sinh Bùi Thị Yến Nhi. Thí sinh Nguyễn Phương Uyên. Thí sinh Phạm Ngọc Hà My. Thí sinh Trần Tiểu Vy. Thí sinh Lê Thanh Tú. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Thí sinh Lê Thị Thu Huyền. Thí sinh Nguyễn Lan Hương. Thí sinh Phạm Thị Luyến. Thí sinh Trương Thị Tố Uyên. Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh. Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc. Thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh. Thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh. Thí sinh Lại Quỳnh Giang. Thí sinh Đặng Thị Trúc Mai. Thí sinh Đỗ Linh Chi. Thí sinh Chu Thị Minh Trang. Thí sinh Ngô Thị Diệu Ngân. Thí sinh Tạ Huyền My./.

