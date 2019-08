Toàn cảnh Chương trình chính luận - nghệ thuật đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“

Đến dự tại điểm cầu Nghệ An có: ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Đặc biệt chương trình được đón đoàn Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba, do ông Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên BCH Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dẫn đầu. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đại diện các ban ngành, đoàn thể, công chúng nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.