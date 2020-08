Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Tết Độc lập“

Tới dự chương trình có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương; Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Trung - Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công An, Bí thư thứ 3 - Đại sứ quán Cu Ba, Đại diện Văn phòng điều phối viên Liên Hợp quốc, bà Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng Ban Văn hóa UNESCO tại Việt Nam...

Tới dự chương trình có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương; Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Trung - Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công An, Bí thư thứ 3 - Đại sứ quán Cu Ba, Đại diện Văn phòng điều phối viên Liên Hợp quốc, bà Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng Ban Văn hóa UNESCO tại Việt Nam...