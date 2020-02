Trường Giang than thở “hết tiền” sau khi cưới Nhã Phương

Mới đây, Trường Giang đã nhận lời làm MC cho chương trình "Chọn ngay đi" (The best of all). Trong tập đầu tiên với 5 vị khách mời nổi tiếng là Huỳnh Lập, Midu, Will, Đại Nhân và Nhung Gumiho, Trường Giang đã có những câu vui đùa hài hước khiến cả trường quay phải phì cười.

Trường Giang trong gameshow mới.

Luật chơi đưa ra là nghệ sĩ sẽ đối đầu trực tiếp với khán giả tại trường quay, cùng trả lời một câu hỏi để giành giải thưởng 40 triệu đồng. Với vai trò MC, Trường Giang lại nghiêng về phía khán giả nhiều hơn và còn khuyến khích “lấy tiền của nghệ sĩ vì họ nhiều tiền lắm”.

Nam MC còn “bán đứng nghệ sĩ” khi tiết lộ tổng doanh thu của phim "Pháp sư mù" do Huỳnh Lập đóng lên đến 60 tỷ với lợi nhuận 60 triệu. Đứng hình vài giây, Huỳnh Lập “hoảng hồn” với con số không xác thực của MC Trường Giang khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Không chỉ thế, Trường Giang còn tiết lộ hoàn cảnh đang bị “kẹt tiền” và “vòi mượn” tiền khán giả tại trường quay. Lấy lý do là “từ khi lấy vợ xong không còn một cắc”, nam MC đem đến tràng cười sảng khoái cho các vị khách mời. Tưởng rằng sẽ được khán giả cảm thông nhưng Trường Giang nhận cái kết phũ phàng khi vị khán giả thẳng thắn đáp lại: “Ai bảo anh lấy vợ đâu”.

Clip: Trường Giang tiết lộ "không còn một cắc" sau khi lấy Nhã Phương





Tập 1 chương trình "Chọn ngay đi" sẽ chính thức phát sóng vào lúc 20h Chủ Nhật (9/2/2020) trên kênh VTV3 (Đài THVN)./.