Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống lớn nhất tại Campuchia

Tham dự lễ khai mạc có Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Samdech Sai Chhum, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen cùng nhiều quan chức Hoàng gia, Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, các đoàn khách mời quốc tế và hàng ngàn người dân trong nước và quốc tế.

Lễ đua thuyền năm nay có sự tham dự của gần 300 ghe “Ngo”.

Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 10-12/11. Lễ đua thuyền được tổ chức vào ban ngày, trong khi vào buổi tối, các con thuyền được trang trí ánh sáng và đèn màu sẽ được thả trôi trên sông cùng với màn bắn pháo hoa rực rỡ. Lễ đua thuyền năm nay có sự tham dự của gần 300 ghe “Ngo”, cùng hơn 19 nghìn tay chèo đến từ khắp các địa phương trên cả nước.

Hòa chung không khí sôi nổi của lễ hội, ông Panh Nha, đến từ tỉnh Takeo cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được tham dự lễ hội đua thuyền năm nay. Năm nay bà con tham dự đông hơn mọi năm. Chúc cho mọi người tham dự lễ hội vui vẻ, hạnh phúc”.

Hàng trăm nghìn người dân Campuchia và các du khách nước ngoài đã đổ về Phnôm Pênh tham dự lễ hội.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, hàng trăm nghìn người dân Campuchia và các du khách nước ngoài đã đổ về Phnôm Pênh, góp phần tạo thêm không khí cho ngày hội và các cuộc tranh tài của các tay chèo.



Để đảm bảo an toàn cho lễ hội năm nay, Ban tổ chức đã huy động khoảng 20.000 nhân viên an ninh để duy trì trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân thủ đô Phnôm Pênh và du khách tham gia lễ hội./.