Vịnh di sản hóa châu Âu hoa lệ trong show diễn Wonder Fashion Show

Lấy cảm hứng từ kinh đô ánh sáng Paris những năm 1920, show diễn đẳng cấp Wonder Fashion Show – Vũ khúc ánh sáng tại khách sạn Wyndham Hạ Long ngày 31/3 tới đây sẽ đưa giới tinh hoa đắm mình trong câu chuyện về miền đất hứa mang tên Élyseé, nơi giấc mơ chạm tới huyền thoại châu Âu hào hoa trở thành hiện thực.



Hành trình khám phá Paris kiều diễm

Wonder Fashion Show - Vũ khúc ánh sáng by Chung Thanh Phong là một show trình diễn nghệ thuật đỉnh cao dành cho những tín đồ say đắm văn hóa châu Âu. Wonder Fashion show ẩn chứa thông điệp về khát khao xây dựng một châu Âu thu nhỏ trong lòng kỳ quan, nơi sẽ hội tụ mọi xu hướng thời trang cập nhật và sang trọng nhất. Giấc mơ ấy đang được hiện thực hóa ở tiểu khu Élyseé thuộc dự án Sun Plaza Grand World tại Bãi Cháy, Hạ Long.

Người xem sẽ được sống trọn vẹn trong hơi thở thời trang, hội họa của châu Âu hào hoa thông qua màn trình diễn ấn tượng của công nghệ ánh sáng 3D mapping thời thượng, sân khấu âm nhạc đẳng cấp, cùng bộ sưu tập thời trang của NTK nổi tiếng Chung Thanh Phong dành riêng cho chương trình.





Toàn bộ không gian khách sạn Wyndham Hạ Long sẽ khoác lên mình tấm áo choàng lộng lẫy của châu Âu thập niên 1920 với tuyệt tác The Kiss của danh họa Gustav Klimt theo trường phái Art Décor ấn tượng, cùng những trang bìa đầy màu sắc của tạp chí La Vie Parisienne.







Một Vienna cổ kính của sông Danube êm đềm, của nhà hát Opera hùng vĩ, của Nhà thờ Karlskirche đậm lối kiến trúc Gothic. Một đại lộ Champ Elysées tráng lệ với Khải Hoàn Môn lịch sử, những cửa hàng thời trang xa hoa rực rỡ dưới hệ thống mái vòm symphony đặc trưng. Tất cả sẽ được hiển thị sống động và huyền ảo trên nền những giai điệu réo rắt của Mozart, Beethoven, Schubert hay Johans Straus.





Khách mời sẽ có cảm giác như đang thực sự bước đi giữa Paris ngập tràn ánh sáng, hay được say đắm bên đài phun nước Water Ballet lãng mạn của Vienna. Tinh thần Châu Âu ấy sẽ được khắc họa vô cùng rõ nét trong lối kiến trúc của tiểu khu Élyseé – cảm hứng của toàn bộ chương trình tri ân đặc sắc này.





Cũng trong chương trình, NTK tài năng Chung Thanh Phong sẽ mang tới bộ sưu tập thời trang đình đám mang tên Mademoiselle de Halong.

Đây là bộ sưu tâp được Chung Thanh Phong dành riêng cho Wonder Fashion Show với những thiết kế lộng lẫy tựa như tên của chương trình: Vũ khúc ánh sáng.

20 mẫu thiết kế là 20 câu chuyện gắn với lối sống thời thượng người Paris, và cũng là biểu tượng cho xu hướng dẫn đầu về thời trang sẽ hội tụ tại tiểu khu Élyseé – Shophouse Europe tương lai.





Giống như tinh thần của bộ sưu tập Mademoiselle de Halong – tinh tế và duy nhất, ở những boutique thời trang trong tiểu khu Élyseé – Shophouse Europe, giới tinh hoa sẽ tìm thấy những món đồ thời trang độc bản và đẳng cấp nhất.

Không chỉ Chung Thanh Phong, sẽ còn rất nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và quốc tế tìm đến Élyseé để ra mắt các bộ sưu tập lộng lẫy.

Hàng triệu tín đồ thời trang sẽ đổ về những con phố mang cảm hứng kiến trúc châu Âu bên vịnh Hạ Long cổ kính để mở hầu bao không tiếc sắm bằng được những bộ cánh thửa riêng nhằm khẳng định “gu” thời trang thời thượng của mình.

Hiện thực hóa giấc mơ kinh đô trên nền di sản





Kiều diễm như cái tên Élyseé, những dãy shophouse Élyseé mang đậm kiến trúc châu Âu hoa lệ với hệ thống cửa kính hình vòm bán nguyệt để phô diễn các thiết kế thời trang.





Élyseé còn nổi bật với những không gian dừng chân lãng mạn để du khách nghỉ ngơi thư giãn sau khi thỏa sức mua sắm.

Nhấp một tách trà dưới hàng cây xanh mướt nên thơ, bên thảm xanh hài hòa mát mắt, ngắm nhìn tia nước nhảy múa trong đài phun nước trung tâm, cuộc sống bỗng trở nên thơ mộng như ở Châu Âu.

Chủ đầu tư đã mạnh tay chi hàng triệu đô để thiết kế toàn bộ khối nhà, cảnh quan và hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo Élyseé luôn thấm đẫm hơi thở Châu Âu. Và chắc chắn, WATG – tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới về khách sạn, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí khi đảm nhận thiết kế công trình này sẽ không khiến gia chủ thất vọng.

Với lối kiến trúc cầu kỳ hoa lệ đó, Élysée hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng của không chỉ các tín đồ thời trang, mà còn cho cả giới sành điệu miền Bắc. Đặc biệt, với sức nóng của bất động sản tại Quảng Ninh gần đây, Élysée hội tụ đầy đủ mọi lợi thế để biến giấc mơ sinh lời bền vững của chủ nhân thành hiện thực.

Wonder Fashion Show by Chung Thanh Phong - Vũ khúc ánh sáng là sự kiện trình diễn thời trang tri ân khách hàng của Tập đoàn Sun Group. Tại sự kiện ngoài những màn biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp, Sun Group cũng sẽ giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn tại tiểu khu Élysée - trái tim của Shophouse Europe (khu shophouse kiến trúc châu Âu) thuộc dự án Sun Plaza Grand World ở Bãi Cháy, Hạ Long. Để nhận vé mời tham dự chương trình, vui lòng liên hệ: 093.520.58.58

Gia Minh

