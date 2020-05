Xuất bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh tại Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, bản dịch tiếng Anh cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh: người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam – Thái Lan hiện đại” vừa hoàn thành và sẽ sớm đến với độc giả Thái Lan.



Bản dịch cuốn sách với tựa đề “PRESIDENT HO CHI MINH, The Founder of Modern Vietnam – Thailand Relations” do PGS.TS. Pra-chặc-xả (PrachackshaSaisang) - Đại học Lam-pang (Lambang) thực hiện. Trước đó vào tháng 5/2019, cuốn sách đã được viết và xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Thái, do 2 tác giả người Việt Nam và Thái Lan cùng viết, gồm Trợ lý Giáo sư, Tiến sỹ Trương Thị Hằng, Đại học Lam-pang Rát-chạ phắt (Lampang Rajabhat) và Giáo sư Chuôn Pét-keu (Chuan Petkaew), Đại học Xu-rát-tha-ni Rát-chạ-phắt (Suratthani Rajabhat), Thái Lan.

TS Trương Thị Hằng trao tặng sách cho PGS. TS. Kittisak Samuttharak, Hiệu trưởng Đại học Rajabhat Lampang.

PGS.TS. Prachacksha Saisang đã dành rất nhiều tâm huyết cho công trình dịch thuật này, với mong muốn có thể truyền tải những thông tin quý giá về hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan của chủ tịch Hồ Chí Minh một cách rộng rãi hơn, không chỉ đối với bạn đọc người Việt Nam và Thái Lan, mà với tất cả những người yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn thế giới.

Dịch giả đã truyền tải trung thành những tình cảm và kết quả nghiên cứu của các tác giả từ phiên bản tiếng Thái và tiếng Việt sang tiếng Anh, bao gồm toàn bộ 5 chương: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước trên đất nước Thái Lan; Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam, nhân dân Thái Lan và toàn nhân loại tiến bộ.

Sau phiên bản tiếng Thái và tiếng Việt năm 2019, với việc hoàn thành biên dịch sang phiên bản tiếng Anh lần này, cuốn sách sẽ tiếp tục có cơ hội rộng mở hơn để đến với đông đảo các tầng lớp và đối tượng bạn đọc yêu mến đất nước Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người. Nhóm tác giả hy vọng rằng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, và đặc biệt là những tình cảm sâu sắc mà Người dành tặng cho đất nước và nhân dân Thái Lan nói riêng, trong đó có quan hệ ngoại giao Thái – Việt mà hai nước đang nỗ lực vun đắp và phát triển toàn diện hiện nay.

Tiến sỹ Trương Thị Hằng cho biết: “Trong tương lai, tôi có rất nhiều kế hoạch về việc tiếp tục nghiên cứu và viết sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là vai trò và tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và nhân dân trong khu vực Đông Nam Á. Thứ nhất, việc in ấn và xuất bản các công trình nghiên cứu, cũng như sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình thức mà các thế hệ đi sau tỏ lòng biết ơn, và báo đáp công ơn của Người, sau nữa các công trình nghiên cứu về mối quan hệ tốt đẹp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các lãnh tụ và nhân dân các nước Đông Nam Á, sẽ là một trong những nền tảng giúp cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hiện nay ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn”.

Phiên bản tiếng Anh cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được Đại học Rajabhat Lampang tiếp tục gửi tặng hệ thống thư viện của 100 trường đại học tại Thái Lan để lưu trữ và phục vụ sinh viên, độc giả; đồng thời cũng sẽ được gửi tặng đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Lãnh đạo Tỉnh Lambang, Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, đại diện Tổng hội và các Hội người Việt Nam tại các địa phương Thái Lan, các Ban quản lý khu di tích và tưởng niệm Bác Hồ tại Thái Lan để tiếp tục phục vụ độc giả và các hoạt động giới thiệu, triển lãm sau này./.