Xúc động chương trình Khát vọng thống nhất tại Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Tối nay (29/4), tại Bờ Nam khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị chức chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất. Chương trình tái hiện những ký ức bi tráng nhưng hào hùng của dân tộc, tri ân những con người đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị cũng như mọi miền của Tổ quốc trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham dự chương trình Khát vọng thống nhất.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông năm 2019, mang thông điệp về niềm tự hào, sự tri ân, khát vọng hoà bình và hoà hợp dân tộc. Chương trình tái hiện ký ức về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất tại Bờ Nam khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

65 năm trước, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đã kết thúc với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu. Nhưng đồng bào cả nước chưa được hưởng một ngày hòa bình trọn vẹn. Những khúc quanh của lịch sử với hiệp định Giơnevơ đã chia cắt 2 miền Nam bắc đất nước ta ở vĩ tuyến 17 ngay tại sông Bến Hải- cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị. Giới tuyến tạm thời chỉ tồn tại trong 2 năm nhưng cả dân tộc phải đi mất 20 năm với biết bao xương máu mới đến được ngày non sông liền một dải. Để có được cuộc sống hòa bình, độc lập, thống nhất và vị thế dân tộc hôm nay, biết bao chiến sĩ, đồng bào ta đã ngã xuống nơi chiến trường, máu xương hòa vào bất tử. Trải qua những năm tháng chiến tranh đầy hy sinh, gian khổ, người Việt Nam thấu hiểu và thấm thía cái giá của hòa bình, độc lập, thống nhất là lớn lao và thiêng liêng.

"Độc lập tự do hạnh phúc mãi mãi là niềm khát vọng của bao thế hệ người Việt Nam từ xưa và trở thành lẽ sống thiêng liêng của cả dân tộc. Có được cuộc sống hôm nay chúng ta càng trân trọng, biết ơn những tháng ngày đang sống trong độc lập tự do, những tháng ngày được đổi bằng máu xương, mồ hôi nước mắt của bao thế hệ. Thấm thía giá trị của độc lập tự do chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu" - Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trao quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Xuyên suốt chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất là những bài ca đi cùng năm tháng như: Bình Trị Thiên khói lửa, Giải phóng Điện Biên, Bài ca thống nhất, Câu hò bên bến Hiền Lương... Những hoạt cảnh được tái hiện dẫn dắt người xem đi từ cuộc chiến tranh đầy khói lửa và hy sinh, cảnh đất nước chia cắt 2 miền Bắc- Nam, những đôi lứa yêu nhau phải chia ly, người mẹ miền Nam bồng con ngóng trông về phía Bắc. Cuối chương trình là những hình ảnh về nhịp cầu chia cắt được nối liền, thống nhất non sông, Bắc- Nam thu về 1 dải. 44 năm sau ngày thống nhất đất nước, vùng đất lửa Quảng Trị hồi sinh, hòa cùng sự vươn lên mạnh mẽ của Tổ quốc Việt Nam.

Cựu chiến binh Bùi Xuân Cúc, từng là chiến sĩ Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, trở lại Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải tham dự chương trình xúc động nói: "Khát vọng thống nhất là điều mà người dân Việt Nam từ xưa đến nay đều mong muốn. Khi nước nhà thống nhất rồi thì nhân dân tập trung vào xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta được sống cuộc sống độc lập tự do thì đều nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước."

Tại chương trình, báo Nhân Dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng tặng cho 100 hộ gia đình chính sách của 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh của tỉnh Quảng Trị. Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trao tặng 1,8 tỷ đồng để xây dựng 3 phòng học cho trường mầm non Triệu Tài, thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị./.