Xúc động trước bộ ảnh cưới của các cặp đôi khuyết tật

Tiếp tục dự án nhân ái "Ngày hạnh phúc", các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng nhau tổ chức một buổi chụp ảnh cưới dành cho các cặp đôi khuyết tật. Trong số 15 cặp đôi, có nhiều người đã đăng ký kết hôn và sinh sống với nhau, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên họ không tổ chức đám cưới. Một số cặp vợ chồng đã có con lớn nhưng một tấm ảnh cưới cũng chưa có cùng nhau. Có những cặp đôi khát khao ngày hạnh phúc nhưng vẫn tự ti, mặc cảm, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải thuyết phục, động viên nhiều lần mới can đảm tham gia. Có những cặp đôi, đi đứng, nói chuyện khó khăn, việc biểu đạt cảm xúc còn nhiều hạn chế, thậm chí có người khiếm thị không thể trực tiếp nhìn thấy người bạn đời xinh đẹp thế nào trong chiếc áo cưới lộng lẫy hay trong bộ vest lịch thiệp nhưng niềm xúc động đều hiện rõ trên gương mặt họ mà không gì che giấu được. Những tấm ảnh cưới đơn giản nhưng chứa đựng một niềm hạnh phúc đong đầy từ những số phận kém may mắn. Dự án "Ngày hạnh phúc" được thực hiện bởi các 7 thí sinh: Lê Đoàn Hạ My – SBD 499, Dương Huyền Chân – SBD 267, Trịnh Thanh Châm – SBD 045, Phan Thị Diễm Trinh – SBD 305, Nguyễn Thúc Thùy Tiên – SBD 068, Hà Lương Bảo Hằng – SBD 216, Lâm Thị Bích Tuyền – SBD 171. Đây sẽ là một món quà hết sức ý nghĩa của các thí sinh và BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 đã mang đến cho các cặp đôi khuyết tật. Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã chuẩn bị một lễ cưới như mơ cho tất cả các cặp đôi trong tập tiếp theo của Chương trình Hoa hậu Việt Nam - Người đẹp nhân ái 2018./.

