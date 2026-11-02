108 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí về phát triển Văn hóa Việt Nam

Chiều 2/11, Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư năm 2026 diễn ra tại Hội Nhà báo Việt Nam. Sau quá trình thẩm định độc lập, thảo luận và chấm chọn, 108 tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Trong số này có 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư năm 2026 diễn ra chiều 2/11 tại Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 15/9/2026, Giải đã nhận được 1.555 tác phẩm tham dự, cao nhất kể từ khi được tổ chức. Số lượng bài dự thi tăng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo đối với những vấn đề liên quan đến văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nội dung các tác phẩm năm nay khá đa dạng, tập trung vào nhiều vấn đề đang được quan tâm trong đời sống văn hóa. Trong đó nổi bật là phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, bản quyền, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, xây dựng hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam, bảo đảm an ninh văn hóa.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, nhiều tác phẩm không còn dừng ở việc phản ánh hoạt động hay giới thiệu thành tựu mà đã đi sâu phân tích những vấn đề có tính chiến lược, chỉ ra các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và nguồn lực, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận xét các tác phẩm dự thi năm nay ở nhiều loại hình, từ báo in, báo điện tử đến phát thanh, truyền hình, đều cho thấy sự đầu tư bài bản hơn so với những mùa giải trước.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý không ít tác giả lựa chọn những vấn đề quá vĩ mô, trong khi sức mạnh của báo chí nhiều khi lại nằm ở khả năng phát hiện và kể những câu chuyện gần gũi với đời sống hằng ngày.

Các tác phẩm dự Giải năm 2026 tập trung vào nhiều vấn đề của đời sống văn hóa, từ công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản đến chuyển đổi số, bản quyền và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ảnh: Trần Huấn.

Ở góc độ chuyên môn, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Xuất bản và Thư viện cho rằng các tác phẩm tham dự giải năm nay đã đề cập khá toàn diện những vấn đề trọng tâm của lĩnh vực văn hóa. Đáng chú ý, nhiều bài đã có sự chuyển dịch rõ rệt từ phản ánh, giới thiệu sang phân tích chính sách, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp.

Báo điện tử tiếp tục là loại hình có số lượng tác phẩm nổi bật, phản ánh xu hướng phát triển mạnh của nền tảng số trong truyền thông về văn hóa.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí có chất lượng, đồng thời khuyến khích đội ngũ người làm báo đổi mới nội dung và cách thể hiện. Qua đó, báo chí tiếp tục góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy những hành động cụ thể vì sự phát triển bền vững của văn hóa Việt Nam.