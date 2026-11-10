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188 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc

Thứ Ba, 16:49, 10/11/2026
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VOV.VN - Sau đợt 1 tại TP.HCM, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 khai mạc đợt 2 tại Hà Nội.

Chiều 10/11, tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 (Đợt 2) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chính thức khai mạc. Cuộc thi có chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, với sự tham gia của 188 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo trên cả nước, cùng 158 tác phẩm, tiết mục dự thi. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, việc xây dựng đội ngũ nhân lực nghệ thuật có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi công tác đào tạo nghệ thuật không chỉ chú trọng kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn mà còn phải quan tâm bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh sáng tạo, khả năng tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc cuộc thi

"Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới", ông Tạ Quang Đông nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo; đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao hoa cho đại diện các đơn vị tham gia cuộc thi

Đợt 1 của cuộc thi đã được tổ chức tại TP.HCM, ghi nhận sự tham gia tích cực của các cơ sở đào tạo, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và đặc biệt là tinh thần say mê, nghiêm túc của các em học sinh, sinh viên. Những kết quả đạt được tại đợt 1 đã tạo tiền đề và khí thế để cuộc thi tiếp tục được triển khai tại thủ đô Hà Nội.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10-12/11/2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Đây là dịp để các thí sinh tiếp tục thể hiện quá trình học tập, rèn luyện và sáng tạo thông qua những tác phẩm thuộc các loại hình, phong cách múa khác nhau. Mỗi tiết mục là một cách tiếp cận nghệ thuật, một dấu ấn cá nhân, đồng thời phản ánh chất lượng đào tạo và định hướng nghệ thuật của các cơ sở đào tạo.

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Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì tổ chức, với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”

Các thí sinh tham gia tranh tài ở những nội dung chuyên môn khác nhau, gồm: Múa cổ điển châu Âu (Ballet), Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và Múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn các thí sinh phát huy kỹ thuật, năng lực biểu diễn, cảm xúc và tư duy nghệ thuật; mỗi tác phẩm, tiết mục phải thể hiện dấu ấn sáng tạo, tình yêu và trách nhiệm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 

Mai Trang/VOV.VN
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