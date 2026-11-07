English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ Bảy, 23:17, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 7/11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với sự tranh tài của 25 thí sinh.

Với chủ đề “Miền Hương Sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức tiếp tục đề cao bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng tới vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Đây cũng là thông điệp được nhiều thí sinh đề cao và lan toả trong hành trình tham gia cuộc thi.

25 thi sinh tranh tai tai chung ket hoa hau viet nam 2026 hinh anh 1
Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hạ Nghi chia sẻ: “Theo em, người phụ nữ hiện đại ngoài vẻ đẹp ngoại hình, họ cần có tri thức để tự tin làm chủ cuộc sống, cần có bản lĩnh để theo đuổi ước mơ và cần có một trái tim nhân ái để sẻ chia và kết nối với mọi người”.

Thí sinh Lưu Phương Anh bày tỏ: “Thông điệp em mong muốn được lan tỏa, mỗi người phụ nữ là một phiên bản duy nhất. Hãy cứ tự tin vào giá trị của chính mình, sống tử tế và nỗ lực mỗi ngày. Vì khi bạn tự tin là chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân thì bạn đã là một mảnh ghép hoàn hảo và có thể tạo nên một sự khác biệt cho cộng đồng xã hội”.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức trên sân khấu ngoài trời tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) rộng hơn 2.000m². Sân khấu mang ý tưởng “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

25 thi sinh tranh tai tai chung ket hoa hau viet nam 2026 hinh anh 2
Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn hướng tới vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Các thí sinh trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử, trước khi Ban Tổ chức công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.

Trong thời gian tham gia các vòng thi tại Hải Phòng, các thí sinh đã có nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và các hoạt động vì cộng đồng, như: tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu, thăm Làng trẻ em SOS, Trung tâm Điều dưỡng người có công, trồng rừng ngập mặn và làm sạch môi trường biển Đồ Sơn. Những hoạt động này không chỉ giúp các thí sinh hiểu thêm về vùng đất, con người Hải Phòng mà còn mang đến nhiều trải nghiệm và bài học ý nghĩa.

25 thi sinh tranh tai tai chung ket hoa hau viet nam 2026 hinh anh 3
Các thí sinh trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5, trước khi bước vào phần thi ứng xử.

Thí sinh Gouband Lisa cảm nhận: "Điều khiến em ấn tượng nhất về Hải Phòng chính là sự năng động của thành phố và sự chân thành, hiếu khách của con người nơi đây. Em cảm nhận được tình cảm nồng hậu mà mọi người dành cho các thí sinh. Em nghĩ rằng một vùng đất đẹp không chỉ bởi cảnh sắc mà còn bởi chính những con người nơi đó”.

Thông qua các hoạt động của cuộc thi, hình ảnh một Hải Phòng giàu truyền thống văn hóa, năng động, hiện đại và mến khách được giới thiệu tới đông đảo công chúng, góp phần quảng bá du lịch và những giá trị đặc sắc của thành phố Cảng.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026
Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

VOV.VN - Công ty Giải trí truyền thông Son bị Công an TP Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

VOV.VN - Công ty Giải trí truyền thông Son bị Công an TP Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Lộ diện 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Lộ diện 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

VOV.VN - Sau các phần trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội trong đêm Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng, 25 thí sinh đã giành quyền bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Lộ diện 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Lộ diện 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

VOV.VN - Sau các phần trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội trong đêm Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng, 25 thí sinh đã giành quyền bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn 25 thí sinh vào chung kết như thế nào?
Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn 25 thí sinh vào chung kết như thế nào?

VOV.VN - Từ 53 thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban Giám khảo dự kiến lựa chọn 25 gương mặt bước vào vòng Chung kết. Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn được xem xét qua toàn bộ quá trình rèn luyện, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng của thí sinh.

Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn 25 thí sinh vào chung kết như thế nào?

Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn 25 thí sinh vào chung kết như thế nào?

VOV.VN - Từ 53 thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban Giám khảo dự kiến lựa chọn 25 gương mặt bước vào vòng Chung kết. Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn được xem xét qua toàn bộ quá trình rèn luyện, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng của thí sinh.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc