25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Với chủ đề “Miền Hương Sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức tiếp tục đề cao bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng tới vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Đây cũng là thông điệp được nhiều thí sinh đề cao và lan toả trong hành trình tham gia cuộc thi.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hạ Nghi chia sẻ: “Theo em, người phụ nữ hiện đại ngoài vẻ đẹp ngoại hình, họ cần có tri thức để tự tin làm chủ cuộc sống, cần có bản lĩnh để theo đuổi ước mơ và cần có một trái tim nhân ái để sẻ chia và kết nối với mọi người”.

Thí sinh Lưu Phương Anh bày tỏ: “Thông điệp em mong muốn được lan tỏa, mỗi người phụ nữ là một phiên bản duy nhất. Hãy cứ tự tin vào giá trị của chính mình, sống tử tế và nỗ lực mỗi ngày. Vì khi bạn tự tin là chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân thì bạn đã là một mảnh ghép hoàn hảo và có thể tạo nên một sự khác biệt cho cộng đồng xã hội”.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức trên sân khấu ngoài trời tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) rộng hơn 2.000m². Sân khấu mang ý tưởng “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn hướng tới vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Các thí sinh trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử, trước khi Ban Tổ chức công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.

Trong thời gian tham gia các vòng thi tại Hải Phòng, các thí sinh đã có nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và các hoạt động vì cộng đồng, như: tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu, thăm Làng trẻ em SOS, Trung tâm Điều dưỡng người có công, trồng rừng ngập mặn và làm sạch môi trường biển Đồ Sơn. Những hoạt động này không chỉ giúp các thí sinh hiểu thêm về vùng đất, con người Hải Phòng mà còn mang đến nhiều trải nghiệm và bài học ý nghĩa.

Các thí sinh trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5, trước khi bước vào phần thi ứng xử.

Thí sinh Gouband Lisa cảm nhận: "Điều khiến em ấn tượng nhất về Hải Phòng chính là sự năng động của thành phố và sự chân thành, hiếu khách của con người nơi đây. Em cảm nhận được tình cảm nồng hậu mà mọi người dành cho các thí sinh. Em nghĩ rằng một vùng đất đẹp không chỉ bởi cảnh sắc mà còn bởi chính những con người nơi đó”.

Thông qua các hoạt động của cuộc thi, hình ảnh một Hải Phòng giàu truyền thống văn hóa, năng động, hiện đại và mến khách được giới thiệu tới đông đảo công chúng, góp phần quảng bá du lịch và những giá trị đặc sắc của thành phố Cảng.