27 tác phẩm đạt giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

Tại Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh vai trò của các tác phẩm báo hình trong việc đưa những quy định pháp luật, những thông điệp về an toàn giao thông bằng hình ảnh đến với đông đảo người dân thông qua sóng truyền hình và đặc biệt là qua các nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khán giả dễ dàng nắm bắt, hiểu biết các quy định mới, những lời cảnh báo, những hành vi đẹp, đáng học tập từ đó dần hình thành văn hoá giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền hình trong công tác bảo đảm TTATGT

Đồng thời, biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền hình trong công tác bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, thời gian tới, kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu giao thông và số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, tạo ra những thách thức lớn cho công tác bảo đảm TTATGT.

Giải Nhất chuyên mục Phim ngắn với tác phẩm: "Văn hóa giao thông nhường đường cho người đi bộ" của Ban ATGT TP. Đà Nẵng

“Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT mong rằng các cơ quan báo chí, truyền hình, các đồng chí phóng viên, cộng tác viên và nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, gắn bó, chung tay với công tác tuyên truyền ATGT và xây dựng văn hoá giao thông an toàn”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Giải Nhất chuyên mục Phim phóng sự với tác phẩm: "Giải pháp công nghệ để nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ" của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được phát động tổ chức 2 năm 1 lần từ năm 1997. Qua 12 lần tổ chức, Liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Đây được xem là một trong những hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đạt hiệu quả cao, lâu dài và bền vững.

4 Giải Nhì Giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

Liên hoan phim toàn quốc về ATGT lần thứ 13 năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” đã tạo môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy sáng tạo cho các tác giả tham gia dự và thu hút được sự tham gia đông đảo các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp cũng như cộng đồng người dân.

Ban Tổ chức đã nhận được 321 tác phẩm (tăng 48,6%), trong đó: 152 phóng sự (tăng 55,1%) và 169 clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông” (tăng 43,2%).

6 Giải Ba Giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

Các tác phẩm dự thi đã bám sát theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2023 và phản ảnh một cách khách quan, sinh động và có chiều sâu những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và được các cơ quan quản lý đánh giá cao. Nhiều tác phẩm đã phát hiện được các tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

Đặc biệt là nhiều tác phẩm đã cung cấp thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về TTATGT.

10 Giải Khuyến khích Giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Ban Giám khảo Liên hoan phim năm 2023 đã chọn ra 22 tác phẩm đạt giải xứng đáng (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích). Đồng thời, khán giả cũng bình chọn 5 tác phẩm được yêu thích nhất trong 22 tác phẩm đạt giải. Liên hoan phim năm 2023 đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc của các cơ quan đầu ngành trong công tác truyền thông về tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tạo được sức lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa xây dựng văn hóa giao thông của Liên hoan phim đối với các tầng lớp nhân dân.