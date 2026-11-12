53 giải thưởng được trao tại cuộc thi tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc

Chiều 12/11, lễ bế mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 (Đợt 2) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, đã diễn ra tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Báo cáo về kết quả công tác tổ chức cuộc thi qua hai đợt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ cho biết, qua hai đợt tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội, cuộc thi thu hút 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo, với 152 thí sinh tham gia, từ các học viện, trường đại học, cao đẳng đến các trường trung cấp nghệ thuật.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố Hồ Chí Minh NSND Hà Thế Dũng trao giải Nhất cho các thí sinh đoạt giải tại mỗi bảng thi trong đợt 2.

Đợt 1, tổ chức từ ngày 3-6/11/2026 tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, có 8 cơ sở đào tạo, 63 thí sinh và 51 tiết mục. Đợt 2, tổ chức từ ngày 10-12/11/2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội, có 10 đoàn với 89 thí sinh đăng ký, đến từ Hà Nội, khu vực miền núi phía Bắc và một số địa phương khác. Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Các đại biểu trao giải Nhì cho các thí sinh đoạt giải tại mỗi bảng thi trong đợt 2

Ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định, cuộc thi đã đạt được những kết quả tích cực trên ba phương diện: tạo dựng sân chơi chuyên môn cấp Bộ có quy mô toàn quốc; thúc đẩy giao lưu, đánh giá chất lượng đào tạo và phát hiện tài năng trẻ; tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Đợt 2, gồm: 28 giải theo Bảng thi (4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba), 9 giải thưởng Chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao (11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng, 1 giải Ấn tượng).

Các đại biểu trao giải Ba cho các thí sinh đoạt giải tại mỗi bảng thi trong đợt 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, sau những ngày tranh tài sôi nổi tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội, cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp.

"Tôi đặc biệt xúc động khi thấy các em học sinh, sinh viên, dù đến từ những cơ sở đào tạo có điều kiện khác nhau, đều bước lên sân khấu bằng sự tự tin, lòng say mê và khát vọng được thể hiện mình. Có những em lần đầu tiên được biểu diễn trên một sân khấu lớn, lần đầu tiên được giao lưu với bạn bè cùng nghề, được các nghệ sĩ, chuyên gia trực tiếp đánh giá, động viên. Tôi tin rằng, với nhiều em, đây sẽ là một kỷ niệm không thể quên và là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật

Từ kết quả của cuộc thi, ông Tạ Quang Đông mong muốn tiếp tục nghiên cứu, tổ chức những cuộc thi có chiều sâu chuyên môn, có chất lượng nghệ thuật thực chất, phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực. Mỗi cuộc thi phải trở thành một môi trường nghệ thuật đúng nghĩa, nơi các cơ sở đào tạo được giao lưu, trao đổi, nhìn nhận chất lượng đào tạo; nơi các nghệ sĩ, nhà giáo được chia sẻ tri thức, kinh nghiệm; và quan trọng nhất, nơi học sinh, sinh viên được học hỏi, trưởng thành.