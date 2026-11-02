English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc

Thứ Hai, 16:48, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5-15/11, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh nền quốc học Việt Nam và lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây không chỉ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mà còn là không gian kết tinh những giá trị cốt lõi của nền đạo học dân tộc: đề cao đạo đức, coi trọng tri thức, tôn vinh người thầy và lấy việc học làm nền tảng để lập thân, phụng sự quốc gia.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống đạo học, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Từ những giá trị được hun đúc trong lịch sử, tinh thần Quốc học tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, sáng tạo và cống hiến.

950 nam quoc tu giam ton vinh dao hoc, tiep noi mach nguon hien tai dan toc hinh anh 1
Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại Hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026).

Chuỗi hoạt động kỷ niệm đậm tinh thần đạo học

Từ ngày 05-15/11, chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Chương trình được thiết kế trang trọng, giàu tính học thuật và sáng tạo, giúp đỡ họ, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận sâu sắc hơn với truyền thống Quốc học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo Hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026), ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn thông qua chuỗi hoạt động tiếp tục khẳng định vị thế của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong không gian văn hiến Thăng Long; phát huy vai trò của di sản trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

950 nam quoc tu giam ton vinh dao hoc, tiep noi mach nguon hien tai dan toc hinh anh 2
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại họp báo.

"Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân, mà quan trọng hơn là khẳng định sức sống của những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hiến Việt Nam và ý nghĩa của những giá trị ấy đối với tương lai đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, truyền thống đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến và những chính sách phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của chuỗi hoạt động kỷ niệm mà thành phố Hà Nội tổ chức: trân trọng di sản quá khứ, phát huy giá trị trong hiện tại và khơi dậy khát vọng phát triển trong tương lai", ông Phạm Xuân Tài nêu rõ.

"Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức theo hướng kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại. Nổi bật là chương trình trải nghiệm “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức”, các triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài”, cùng Hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước", ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết.

950 nam quoc tu giam ton vinh dao hoc, tiep noi mach nguon hien tai dan toc hinh anh 3
Các hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia hội tụ tinh hoa đạo học Việt Nam

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam”, diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11/2026 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ. Từ quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám năm 1076 đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khẳng định vai trò của đạo học trong việc hun đúc nhân cách, bồi đắp trí tuệ và hình thành những thế hệ con người có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

950 nam quoc tu giam ton vinh dao hoc, tiep noi mach nguon hien tai dan toc hinh anh 4
Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ về chương trình nghệ thuật "Tinh hoa đạo học" tại họp báo.

Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Tinh hoa đạo học" Phạm Hoàng Giang chia sẻ, Quốc Tử Giám là một trong những ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội và dân tộc Việt Nam về tri thức và đạo học của người Việt. Từ những yếu tố đó, tôi và ê-kíp đã xây dựng một chương trình nghệ thuật nhấn vào 2 nội dung chính: Yếu tố quá khứ - đó chính là mạch nguồn đạo học; Yếu tố hiện tại - đó chính là sự trọng dụng hiền tài của dân tộc trong thời đại hiện nay và sự hội nhập đối với quốc tế.

"Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với nghệ thuật trình diễn, hòa quyện giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, sử dụng tổng hợp các loại hình ca, múa, nhạc, những sáng tác âm nhạc mới, các tiết mục mashup và hình ảnh tư liệu; kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật", đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết.

950 nam quoc tu giam ton vinh dao hoc, tiep noi mach nguon hien tai dan toc hinh anh 5
Đại diện BTC trả lời báo chí.

Các yếu tố nghệ thuật và công nghệ được khai thác nhằm tạo nên không gian trình diễn giàu tính biểu tượng, góp phần tái hiện chiều sâu lịch sử và truyền tải tinh thần đạo học bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng đương đại, gồm hai chương: Chương I - “Mạch nguồn đạo học” đưa khán giả trở về với cội nguồn của nền Quốc học Việt Nam, tái hiện quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám, mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài và vun đắp nền tảng đạo lý cho xã hội. Chương II - “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đưa tư tưởng trọng dụng hiền tài vào mối liên hệ với yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương, cùng các tốp ca nam nữ; các đơn vị biểu diễn gồm Nhà hát Chèo Hà Nội, Đoàn Múa HT, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Câu lạc bộ StarLab và học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội.

950 nam quoc tu giam ton vinh dao hoc, tiep noi mach nguon hien tai dan toc hinh anh 6
Quang cảnh họp báo.

Thông qua sự kết hợp giữa nội dung lịch sử, chiều sâu văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, Lễ kỷ niệm hướng tới tạo nên một dấu ấn văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

van-mieu-11.jpg

Động lực sáng tạo từ không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Sự kết hợp giữa di sản tri thức nghìn năm và công nghệ hiện đại tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ hồi sinh một không gian văn hóa lịch sử mà còn chứng minh bước đi tiên phong, hiện thực hóa tinh thần đột phá của Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trong kỷ nguyên số.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội
Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

VOV.VN - Trong bức tranh toàn cảnh của du lịch Thủ đô, tour đêm Văn Miếu “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, minh chứng cho sự đổi mới tư duy trong sáng tạo sản phẩm văn hóa, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

VOV.VN - Trong bức tranh toàn cảnh của du lịch Thủ đô, tour đêm Văn Miếu “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, minh chứng cho sự đổi mới tư duy trong sáng tạo sản phẩm văn hóa, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Du khách nước ngoài hào hứng chơi trống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Du khách nước ngoài hào hứng chơi trống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Sáng 14/9, chương trình nghệ thuật đặc sắc Nhất Trống với chủ đề “Nhất Trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” đã khai mạc tại khu vực Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2026.

Du khách nước ngoài hào hứng chơi trống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Du khách nước ngoài hào hứng chơi trống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Sáng 14/9, chương trình nghệ thuật đặc sắc Nhất Trống với chủ đề “Nhất Trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” đã khai mạc tại khu vực Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2026.

Hơn một thế kỷ nghệ thuật kể chuyện Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Hơn một thế kỷ nghệ thuật kể chuyện Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nghệ thuật. Từ những bức ký họa của các họa sĩ Pháp cuối thế kỷ XIX đến các thực hành nghệ thuật đương đại, hơn một thế kỷ qua, di sản này không chỉ được nhìn lại mà còn được kể tiếp bằng những sáng tạo.

Hơn một thế kỷ nghệ thuật kể chuyện Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hơn một thế kỷ nghệ thuật kể chuyện Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nghệ thuật. Từ những bức ký họa của các họa sĩ Pháp cuối thế kỷ XIX đến các thực hành nghệ thuật đương đại, hơn một thế kỷ qua, di sản này không chỉ được nhìn lại mà còn được kể tiếp bằng những sáng tạo.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu
Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc