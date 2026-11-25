Trong 3 ngày, từ 25 đến 27/11, tại thành phố Đà Nẵng, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) tổ chức cuộc họp lần thứ hai của Dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu truyền hình “Changing Asia Rescue the Earth” (ABU CARE 13), kết hợp hội thảo đào tạo nâng cao năng lực sản xuất phim tài liệu về di sản, văn hóa.

Hội nghị quốc tế Dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu truyền hình (ABU CARE 13) lần thứ hai.

Chương trình quy tụ các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh – truyền hình đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Đây là dịp để những người làm phim tài liệu trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, tiếp cận phương pháp kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, qua đó tìm kiếm cách thức mới trong bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản và văn hóa.

Bà Thái Nguyệt Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu khai mạc.

Bà Thái Nguyệt Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh, chủ đề hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh VTV đang định hướng xây dựng VTV8 trở thành kênh truyền hình chuyên về văn hóa và di sản. “Chúng tôi rất cần đội ngũ làm chương trình có tư duy sáng tạo, kỹ năng kể chuyện hấp dẫn, phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ mới. Hội thảo lần này là dịp để đội ngũ của chúng tôi cùng các chuyên gia, đồng nghiệp quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những cách tiếp cận mới trong việc kể các câu chuyện văn hóa, di sản hấp dẫn công chúng, đặc biệt là giới trẻ.”

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Đánh giá cao sự phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức cuộc họp lần thứ hai của dự án, ông Aoki Kazunori, Trưởng ban Chương trình ABU cho rằng dự án không chỉ là hoạt động hợp tác sản xuất phim tài liệu mà còn tạo môi trường để những người làm nghề ở các quốc gia học hỏi, trao đổi ý tưởng và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. “Nghệ thuật kể chuyện tài liệu mang trong mình sức mạnh tạo dựng sự thấu hiểu, kết nối con người và truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực. Và mỗi người đều đóng một vai trò quan trọng để biến điều đó thành hiện thực”.

Ông Aoki Kazunori, Trưởng ban Chương trình ABU phát biểu.

Theo chương trình, các phiên hội thảo chuyên đề tập trung vào nhiều nội dung như: định dạng sản xuất phim tài liệu chuyên đề văn hóa tổng hợp; ứng dụng ngôn ngữ điện ảnh trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; tìm kiếm câu chuyện có sức lan tỏa và phát triển nội dung văn hóa phù hợp với nhiều nhóm khán giả, nền tảng truyền thông. Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi về những tác phẩm phim tài liệu của các đài trong khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh hoạt động đào tạo, chương trình còn tổ chức bình chọn và trao giải “Lựa chọn của các nhà sản xuất” dành cho những tác phẩm có dấu ấn sáng tạo nổi bật.