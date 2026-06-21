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Ám Ảnh (Obsession): Phim kinh dị ám ảnh Oscar 2026 đến Việt Nam

Chủ Nhật, 06:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Mỗi mùa giải thưởng ảnh đi qua, Hollywood luôn chứng minh một sản phẩm đặc biệt xuất hiện để phá vỡ mọi quy tắc, quy định và định hình lại khu vực vé toàn cầu. Tại đường đua hướng tới Oscar 2026 đã bị ám ảnh bởi Ám Ảnh (Obsession), bộ phim kinh dị độc lập với kinh phí chỉ 750.000 USD.

Hiện tượng phòng vé Hollywood

Được thực hiện bởi Curry Barker – một nhà sáng tạo nội dung số nổi tiếng với những thước phim ngắn độc lập, Ám Ảnh đã tạo nên cú tăng trưởng kinh ngạc chưa từng có trong kỷ nguyên điện ảnh hiện đại. Dù chỉ có kinh phí sản xuất 750.000 USD, phim khởi chiếu đạt doanh thu biểu tượng 17 triệu USD, tạo ra một kỷ lục “bất khả thi” khi liên tiếp các cuối tuần sau đó đều mang về doanh thu vượt qua doanh số mở màn.

Đến tuần thứ năm, tác phẩm vẫn tiếp tục bỏ túi thêm 19 triệu USD doanh thu tuần, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 300 triệu USD – một con số không tưởng đối với một dự án không sở hữu bất kỳ siêu sao đình đám nào.

Am Anh obsession phim kinh di am anh oscar 2026 den viet nam hinh anh 1

Ở nhiều khía cạnh, Ám Ảnh là một bộ phim đại chúng, thương mại đúng nghĩa, dù phim không hướng tới số đông khán giả nhưng lại mang về lợi nhuận gấp hơn 300 lần kinh phí sản xuất, điều mà các công ty phát hành dòng phim nghệ thuật cứng khi đạt được.

Giới thiệu chuyên môn lập tức liên tưởng hiện tượng này tới bệ phóng lịch sử của siêu phẩm Get Out (2017) do Jordan Peele đạo diễn. Từ một dự án kinh dị kinh phí thấp, Get Out từng tiến tới Oscar với 4 đề cử lớn và giải giải bản gốc xuất sắc nhất. Ở tuổi 27, nhà sáng tạo nội dung YouTube Curry Barker đã khiến Ám Ảnh trở thành nối ám ảnh thực sự ở Oscar 2026.

Am Anh obsession phim kinh di am anh oscar 2026 den viet nam hinh anh 2

Sự trở lại của phim kinh dị giật gân

Lý do giúp Obsession tạo nên sóng gió cả trên màn ảnh lẫn tranh luận hậu trường mạnh mẽ Ám Ảnh xuất hiện ngay khi điện ảnh thế giới vừa chứng kiến ​​một mùa giải mà dòng phim kinh dị đạt đỉnh cao danh vọng với kỷ lục, càn quét nhiều hạng mục quan trọng: bom tấn ma cà rồng Sinners của Ryan Coogler dẫn đầu với 16 đề cử và giành 4 giải thưởng, Frankenstein của Guillermo del Toro giành được 3 tượng vàng, hay sự lên ngôi của Demi Moore trong The Substance... Giữa bối cảnh đó, Nỗi ám ảnh đến từ Ám Ảnh như một sự trở lại đối với dòng phim kinh dị giật gân và tàn nhẫn của thập niên 90, mang dáng dấp pha trộn giữa Get Out, Smile với những tác phẩm kinh điển như The Crush (1993) hay Single White Female (1992).

Từng gây tiếng vang lớn với phim kinh dị có kinh phí chỉ 800 USD phát hành miễn phí trên YouTube, Barker mang tư duy của một nhà làm phim độc lập đích thực vào một dự án thương mại tầm cỡ, biến sản phẩm chi phí thấp của mình thành thách thức cho các đề cử Oscar.

Am Anh obsession phim kinh di am anh oscar 2026 den viet nam hinh anh 3

Về mặt diễn xuất, nếu thành công của Get Out gắn liền với Daniel Kaluuya, linh hồn của Obsession phụ thuộc hoàn toàn vào Inde Navarrette trong vai Nikki. Trong phim, Navarrette vào vai một cô gái từ vị trí bạn thân thơ mộng của nam chính Bear (Michael Johnston) trở thành người yêu si mê rồi tăng dần thành một thực thể theo đuổi điên cuồng, Navarrette đã mang đến một màn trình diễn “thần thoại”. Toàn bộ những vận động khó khăn của gương mặt, nụ cười hay những tiếng hét cuồng loạn đều được nữ diễn viên 25 tuổi thực hiện thủ công, hoàn toàn không có bóng dáng của kỹ thuật máy tính hay trí tuệ nhân tạo (AI).

Sức hút hút từ vai diễn của cô nằm ở sự cân bằng độc ác giữa sát thương đáng thương và tàn bạo đáng sợ. Nikki không chỉ là một con quái vật mà còn là một nhân vật vô cùng tội nghiệp. Màn trình diễn đầy tự tin và dũng cảm này không chỉ giúp Inde Navarrette được xếp hạng ngang bằng với Lupita Nyong'o trong Us hay Toni Collette trong Hereditary, mà còn mở ra cơ hội giúp cô trở thành thành viên Mỹ Latin trẻ tuổi nhất từng được công nhận ở hạng mục diễn viên xuất sắc trong lịch sử giải Oscar.

Am Anh obsession phim kinh di am anh oscar 2026 den viet nam hinh anh 4

Ám Ảnh đã đến Việt Nam

Sau khi chính phục hoàn toàn giới phê bình quốc tế với 94% điểm Rotten Tomatoes và điểm A- trên Cinemascore, siêu sản phẩm giật gân tâm lý mang tên nỗi ám ảnh này chính thức tắm rạp Việt từ ngày 19/6. Là "tân binh" nặng ký mở màn cho đường đua phim hè, bộ phim là một đòn tấn công trực tiếp vào tâm lý học tội phạm và đặc tính cảm xúc của con người. Ám Ảnh không mang tính giáo điều, phim để lại dư âm xót xa khi bóc trần sự thật rằng: ngay cả một người đàn ông có vẻ ngoài tốt bụng, bình thường như Bear cũng có thể trở thành tàn nhẫn. Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng như Michael Johnston (Teen Wolf, Supergirl), Inde Navarrette (13 Reasons Why, Superman & Lois) và danh hài Andy Richter, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh khác biệt, nặng đô và đầy hình ảnh cho giả Việt Nam.

Không làm khán giả Việt thất vọng, chỉ sau 2 ngày ra mắt, Ám Ảnh đang đứng top đầu bảng xếp hạng theo ngày với tổng doanh thu gần hơn 2 tỷ đồng và vẫn đang có đà tăng trưởng ổn định. Điều này càng chứng tỏ sức hút của nỗi ám ảnh đến từ Hollywood.

Thư Vũ/VOV.VN
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