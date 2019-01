20 năm Quick & Snow show và những hồi ức quý giá về quá khứ

PC_Article_AfterShare_1

Đối với thế hệ 8x và 9x đời đầu, cái tên "Quick & Snow show" hẳn không còn xa lạ. Khi smartphone chưa phát triển, thì đây là chương trình được đón đợi nhiều nhất của giới trẻ thời bấy giờ.

Kể từ số đầu tiên với cái tên MTV Most Wanted phát sóng vào ngày 15/1/1999, tính đến hôm nay "Quick & Snow show" đã chạm đến mốc 20 năm. Chương trình đã đi qua gần 1.200 chương trình với gần 1.200 giờ phát sóng, trở thành chương trình ca nhạc theo yêu cầu hàng đầu của VOV.

Để kỷ niệm, Kênh VOV Giao thông (Đài TNVN) thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt "MTV Most Wanted - Quick & Snow show 20 năm" vào lúc 20h15 tối 15/1 với sự tham gia của DJ Snow (Ngọc Anh), Quick (Hồng Quang) và Phúc Hiếu.

Quang Quick, Ngọc Anh Snow và Phúc Hiếu trong chương trình kỷ niệm 20 năm "MTV Most Wanted - Quick & Snow show 20 năm".



Mở đầu chương trình, chị Snow chia sẻ: "Đã rất rất lâu rồi, Snow mới được chào các bạn trên sóng như thế này. Và phải nói là cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên như khi bắt đầu chương trình MTV Most Wanted cách đây 20 năm".

MC Phúc Hiếu có thời gian làm việc khá ngắn, chỉ khoảng 10 tháng bên Snow rồi đi du học. Sự trở lại của anh trong chương trình đặc biệt này cũng khiến nhiều người bất ngờ. Phúc Hiếu chia sẻ: "Khi đó Hiếu có hứa với các bạn là sau 2 năm đi học sẽ trở về và bây giờ khi đang ngồi trong phòng thu Hiếu mới nhận ra là đã 20 năm. Thời gian làm MTV Most Wanted của Hiếu rất ngắn nhưng là một khoảng thời gian rất đáng nhớ trong cuộc đời".

Trong chương trình, khán giả được nghe lại những bài hát gắn liền với thế hệ của 8x, 9x và được yêu cầu nhiều nhất tại "Quick and Snow show" như "Never had a dream come true" (S Club 7), "Everytime" (A1), "I want it that way" (Backstreet Boys), "Bye Bye Bye" (NSync), "My Love" (Westlife), "Graduation (Friends Forever)" (Vitamin C), "Bad Day" (Daniel Powter)...

Những ca khúc như đưa khán giả lên chuyến bay ngọt ngào với những hồi ức quý giá của một thời tuổi trẻ, của tình yêu và những ngây ngô vụng dại. Không chỉ phát những ca khúc, các DJ còn tìm tòi để cung cấp những thông tin về ca sĩ, bài hát một cách sinh động.

Trong những chương trình phát sóng, các DJ đã từng nhận được rất nhiều thư của thính giả gửi về. Bằng sự kết hợp ăn ý, với giọng nói trầm ấm, du dương cùng cách dẫn dắt chương trình vô cùng tự nhiên và thú vị, các DJ đã cùng chia sẻ những tâm sự hạnh phúc có, đau buồn cũng có cùng những thính giả.



Sự "trở lại" dịp kỷ niệm 20 năm này của "Quick & Snow show" nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả. Trên fanpage của chương trình cũng như những chia sẻ trực tiếp, có nhiều thính giả thắc mắc về công việc hiện tại của bộ 3 MC. Hiện chị Snow vẫn đang gắn bó với công việc phát thanh, trong khi Quang Quick là một blogger chuyên về du lịch, Phúc Hiếu đang làm Phó Giáo sư dạy marketing ở Đại học bang California Long Beach.

MC Phương Hiền làm "cầu nối" bộ ba Quang Quick, Snow và Phúc Hiếu với khán giả.



Bên cạnh đó, có nhiều khán giả mong ước Quick và Snow sẽ thực hiện lại chương trình. Khán giả Lê Thắng chia sẻ: "Cả ba làm tôi thổn thức khi bao nhiêu năm rồi nghe giọng của các anh chị vẫn như vậy. Tôi thấy mình còn trẻ khi được nghe giọng của các anh chị. Mọi người đã cho tôi cảm hứng và động lực để sau này làm phát thanh. Hiện giờ cộng đồng yêu thích chương trình Quick & Snow show ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Nếu có cơ hội tôi hy vọng mọi người sẽ làm chương trình trở lại".

Trả lời về mong ước này, Quang Quick hài hước chia sẻ: "Khi tôi nói về chương trình 20 năm trên trang cá nhân, có nhiều người cũng mong ước như bạn. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì thấy những người đó đều đã có gia đình, con cái rồi. Tôi nghĩ, những hoài niệm xưa cũ luôn quý giá nhưng khi mang chúng đến hiện tại, thì những ông bố bà mẹ bận rộn chăm con đó liệu có thời gian nghe đài, viết thư yêu cầu không?".

Chị Snow cũng đồng tình: "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại khi mọi người vẫn yêu quý. 20 năm khán giả còn muốn nghe, nhưng 21 năm thì chưa chắc còn ai nghe".

Ekip thực hiện chương trình "MTV Most Wanted - Quick & Snow show 20 năm".



Kết thúc chương trình, 3 DJ đã lần lượt nói những lời cảm ơn với khán giả vì "đã đón nhận MTV Most Wanted và sau này là Quick & Snow show với tất cả sự nhiệt thành và háo hức của tuổi trẻ". Đó là món quà vô giá với Ngọc Anh Snow, Quang Quick và Phúc Hiếu. Cả ba hy vọng chương trình tối 15/1/2018 là một món quà mà mãi về sau này thính giả vẫn sẽ ghi nhớ./.