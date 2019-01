7 bộ phim bị giới phê bình chê tơi tả nhưng vẫn kiếm bộn tiền

PC_Article_AfterShare_1

Transformers

Năm phần đầu tiên của loạt phim Transformers là bảo chứng cho sự thành công của những bom tấn hành động không được giới phê bình ưu ái. Tuy cốt truyện không mới lạ, những chiến binh Autobots của đạo diễn Michael Bay vẫn “tàn phá” phòng vé nhờ kỹ xảo điện ảnh cực kỳ mãn nhãn.

Một ví dụ điển hình là phần phim Transformers: Age of Extinction. Dù phải nhận 7 đề cử giải Mâm Xôi Vàng, bộ phim vẫn “đạp lên dư luận” để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2014 khi thu về 1.104 tỷ USD toàn cầu.

Pirates of the Caribbean

Ngoại trừ phần đầu tiên năm 2003, bốn cuộc phiêu lưu tiếp theo của thuyền trưởng Jack Sparrow đã phải đón nhận sự tấn công từ giới phê bình vì kịch bản thiếu chặt chẽ. Thế nhưng, cũng như chính vị thuyền trưởng say xỉn của mình, Pirates of the Caribbean vẫn dễ dàng hút hồn khán giả nhờ diễn xuất tài tình của dàn diễn viên, kỹ xảo điện ảnh đỉnh cao và nhạc phim kinh điển.

Tính đến nay, năm phần của loạt phim đã vượt mốc 4.5 tỷ USD toàn cầu. Nói gì đi chăng nữa, thuyền trưởng Jack Sparrow vẫn luôn là một nhân vật huyền thoại được yêu mến trong lòng khán giả yêu điện ảnh khắp thế giới.

Twilight Saga

Kể từ lần đầu ra mắt khán giả vào năm 2008, loạt phim Twilight đã nhanh chóng trở thành một cái tên kinh điển của màn ảnh rộng thế kỷ 21. Tuy là “con ghẻ” của giới phê bình, chuyện tình của Bella, Edward và Jacob vẫn tìm được sự đồng điệu với lớp khán giả trẻ và thống trị phòng vé những tuần phim ra rạp. Với kinh phí chỉ 385 triệu USD, 6 phần phim đã thu về hơn 3.3 tỷ USD.

2012 (2009)

Dựa trên lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya cổ đại, 2012 dễ dàng là một trong những bom tấn thành công nhất về thảm hoạ toàn cầu. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng bộ phim quá dài và chưa thể hiện được hết quy mô khổng lồ của sự kiện diệt vong này.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thế nhưng vào năm 2009 khi bộ phim ra mắt, 2012 là một hiện tượng điện ảnh khi nắm bắt được sự tò mò của khán giả. Bộ phim thu về hơn 769 triệu USD và trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trước khi chúng ta có Wonder Woman và Aquaman, những nỗ lực vực dậy vũ trụ điện ảnh DC của nhà Warner Bros. đều bị vùi dập nặng nề bởi giới phê bình, đặc biệt là Batman v Superman với 28% trên trang phê bình Rottentomatoes. Thế nhưng, trái ngược với những bình luận tiêu cực trên mặt báo, bộ phim vẫn được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả đại chúng và các fan trung thành.

Dù gì đi chăng nữa, khán giả ra rạp để được thưởng thức màn đại chiến giữa Batman và Superman, và họ đã không phải thất vọng. Bộ phim vẫn dễ dàng “bỏ túi” 873.6 triệu USD toàn cầu.

Venom (2018)

Gần đây, chúng ta có Venom, một minh chứng cho việc điểm số không hề định đoạt số phận của một bộ phim. Tuy bị giới phê bình tấn công vì phần kịch bản không sáng tạo, nhân vật antihero của tài tử Tom Hardy vẫn vượt mọi mong đợi khi thu về hơn 855 triệu USD toàn cầu, thậm chí còn cao hơn cả tiền nhân đi trước Deadpool.

Glass (2019)

Glass, chương cuối cùng trong bộ ba phim siêu anh hùng của đạo diễn lừng danh M. Night Shyamalan, cuối cùng cũng đã ra mắt vào cuối tuần vừa qua.

Là phần kết của câu chuyện về ba quái nhân David Dunn, The Horde và Mr. Glass, bộ phim bất ngờ khi chỉ nhận được 36% trên RottenTomatoes. Tuy nhiên, trái ngược với giới phê bình, nhiều khán giả cho rằng Glass là bộ phim hay nhất trong năm nay. Sự đón nhận từ khán giả đại chúng đã được thể hiện qua doanh thu phòng vé tuần vừa qua, khi Glass nhanh chóng dành vị trí số 1 toàn cầu với 40 triệu USD chỉ sau 3 ngày./.