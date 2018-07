Album mới của BTS vượt 1,5 triệu bản đặt trước sau 7 ngày pre-order

Theo Big Hit Entertainment, chỉ sau 7 ngày mở pre-order (đặt trước) bắt đầu từ ngày 18/7 - 24/7 , album phòng thu tứ 3, "Love Yourself: Answer" của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS đã đạt mốc 1.511.910 bản đặt trước, phá kỷ lục 1.449.287 bản của "Love Yourself: Tear" vừa được phát hành vào hồi tháng 5.

BTS tiếp tục lập kỷ lục với album mới.

Với thành tích ngoài sức mong đợi này, album mới của BTS được coi là album có doanh số pre-order cao nhất trong lịch sử làng nhạc Kpop. Hơn nữa, doanh số này chỉ bao gồm các cửa hàng nội địa Hàn Quốc, chưa tính các trang web bán đĩa uy tín của nước ngoài như Amazon, Target,...

Trước đó, "Love Yourself: Answer" đã xếp thứ #1 trong 7 ngày liên tiếp (từ 17-23/7) trên Amazon (trang mua bán online lớn nhất tại Mỹ) hạng mục CDs & Vinyl sau khi mở pre-order. Đồng thời, album này cũng đạt vị trí số #1 trên BXH Billboard 200 vào tháng 5 vừa qua - điều mà chưa có nhóm nhạc Kpop nào làm được tính đến thời điểm hiện tại.



Album mới của nhóm bao gồm 7 bài hát mới cùng với các bài hát đã được phát hành của nhóm và là phần cuối trong chuỗi album "Love Yourself" của BTS. "Love Yourself: Answer" sẽ được phát hành vào ngày 24/8/2018./.

