Chỉ sau gần 2 tuần phát hành, album "Rare" của Selena Gomez đã được xướng tên ở vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Được ra mắt vào ngày 10/01, "Rare" đã xuất phát ở vị trí cao với số lượng album được đặt hàng từ 110.000 đến 130.000 tại Mỹ. "Rare" là album mới nhất của "tình cũ" Justin Bieber kể từ "Revial" vào năm 2015.

Album "Rare" của Selena Gomez dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200.

Album "Rare" có single chủ chốt là "Lose You To Love Me" và "Look At Her Now". Single "Lose You To Love Me" đã giúp Selena sở hữu No.1 đầu tiên trên BXH Hot 100. Hiện tại, ca khúc này đang trụ tại No.10 của cùng BXH.

Trong buổi phỏng vấn với Zane Lowe mới đây, Selena Gomez đã có những chia sẻ về album mới này của mình. Trong đó, khán giả không khỏi tò mò khi cựu ngôi sao Disney nhắc về chuyện tình cảm trong quá khứ của mình. Nhiều người khẳng định, album lần này viết về mối tình đổ vỡ giữa cô và nam ca sĩ Justin Bieber.

"Trong 10 năm qua, chuyện tình cảm với tôi thực sự tồi tệ", giọng ca Good For You chia sẻ. Mặc dù không nhắc đến tên Justin Bieber nhưng khán giả đều hiểu Selena đang nhắc đến tình cũ khi cách đây 10 năm chính là khoảng thời gian cặp đôi bắt đầu hẹn hò.

Nhìn chung, "Rare" nhận được phản hồi khá tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Tạp chí Variety nhận định "Rare" là cột mốc đáng nhớ minh chứng cho sự phát triển sự nghiệp 5 năm qua của Selena Gomez. Một số đánh giá khác cũng cho rằng đây là album hay nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ./.

Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200

1. Selena Gomez, Rare

2. Roddy Ricch, Please Excuse Me for Being Antisocial

3. Moneybagg Yo, Time Served

4. Post Malone, Hollywood’s Bleeding

5. DaBaby, Kirk

6. Harry Styles, Fine Line

7. Jackboys, Jackboys

8. Frozen II Soundtrack

9. Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

10. Young Thug, So Much Fun./.