Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ là những giọng ca quen thuộc với khán giả yêu nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng. Gần 30 năm qua, họ đã nhiều lần đứng chung sân khấu, đồng hành trong những chương trình nghệ thuật lớn, nhưng phải đến đầu năm 2027, cả 5 mới cùng thực hiện một concert riêng mang tên “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”.

Ý tưởng về một đêm nhạc chung thực ra đã được các nghệ sĩ ấp ủ từ lâu. Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 17/11, Anh Thơ khiến mọi người bật cười khi kể về cách chị thúc giục những người bạn lâu năm biến dự định thành hiện thực.

Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn và Lan Anh hội ngộ tại buổi giới thiệu concert “Lửa tuổi 20”.

NSƯT Lan Anh sẽ cùng bốn giọng ca nổi tiếng tái hiện những ký ức âm nhạc trong concert “Lửa tuổi 20”.

“Nhóm có ý tưởng nung nấu thực hiện chương trình từ lâu rồi, Anh Thơ nói với mọi người làm đi không già nhanh lắm. Nói thế 4 anh chị em đồng ý làm luôn. Khi đi diễn với nhau, chúng tôi đều bảo sẽ làm một đêm vừa là dấu ấn, vừa là kỷ niệm cho tất cả chúng ta”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ là người thúc đẩy ý tưởng, Anh Thơ còn khiến các đồng nghiệp nể phục khi quyết định thành lập công ty hoạt động chuyên nghiệp và đứng ra tổ chức chương trình. Trọng Tấn cho biết khi cả nhóm ngồi lại bàn bạc, mọi người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, không đặt ra bất kỳ điều kiện thỏa thuận nào.

“Ý tưởng có từ lâu nhưng lần này mới hội tụ đủ nhân duyên. Anh Thơ có quyết định táo bạo là có công ty hoạt động chuyên nghiệp. Trọng Tấn rất nể cô bạn của mình, nhiều năng lượng”, nam ca sĩ bày tỏ.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ về sự đồng điệu trong âm nhạc và tình bạn giữa năm nghệ sĩ suốt gần ba thập kỷ.

Trọng Tấn bày tỏ sự nể phục trước năng lượng và quyết định táo bạo của người bạn thân Anh Thơ.

Tên gọi “Lửa tuổi 20” cũng xuất phát từ những ký ức chung ấy. Theo Trọng Tấn, đó là quãng thời gian cả nhóm còn ngồi trên ghế nhà trường, bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc với nhiều khát vọng. Gần ba thập kỷ trôi qua, mỗi người đã có vị trí riêng, nhưng ngọn lửa đam mê từ thuở đôi mươi vẫn được gìn giữ.

Với NSƯT Đăng Dương, sự gắn kết giữa 5 nghệ sĩ không chỉ đến từ những năm tháng làm nghề mà còn bởi họ cùng lựa chọn theo đuổi dòng nhạc chính thống.

“5 người được đào tạo cùng thời điểm, tôi sớm hơn từ 1992, thành công gần như cùng thời điểm. Chúng tôi cùng theo âm nhạc chính thống, nhạc cách mạng, dân gian, thính phòng cổ điển, cùng yêu mến những bài ca đi cùng năm tháng, rất ý nghĩa. Ý tưởng của Anh Thơ làm chương trình, chúng tôi đều tâm huyết, đồng ý ngay không suy nghĩ nhiều”, Đăng Dương chia sẻ.

Trong số 5 nghệ sĩ, Trọng Tấn, Anh Thơ và Lan Anh có chung dấu mốc tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999, cuộc thi sau này được biết đến với tên gọi Sao Mai. Năm ấy, Trọng Tấn giành giải Nhất với ca khúc “Tiếng đàn bầu”. Trong khi đó, bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn đã trở thành những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc đỏ, còn những màn song ca của Trọng Tấn và Anh Thơ cũng để lại nhiều dấu ấn.

Phía sau ánh đèn sân khấu, họ còn là những người bạn thân thiết, thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ chuyện nghề lẫn cuộc sống. NSƯT Việt Hoàn, người lớn tuổi nhất nhóm, hài hước tự nhận dù đã U60 nhưng anh vẫn cảm thấy mình mới U30.

“Lửa tuổi 20 không chỉ là đêm nhạc thăng hoa về nghệ thuật mà còn thăng hoa về tình cảm đồng nghiệp bởi 5 người chúng tôi như 5 anh chị em trong gia đình, luôn yêu thương nhau. Chúng tôi có những buổi tụ tập trên đồi, hoặc nhà Trọng Tấn, Anh Thơ để trao đổi về nghệ thuật, cuộc sống riêng, xoa dịu cho nhau buồn vui trong cuộc sống”, Việt Hoàn chia sẻ.

NSND Thanh Hoa cùng NSƯT Lan Anh và ca sĩ Anh Thơ.

Chính tình bạn kéo dài qua nhiều thập kỷ ấy là một trong những chất liệu được các nghệ sĩ muốn đưa lên sân khấu “Lửa tuổi 20”. Trọng Tấn tiết lộ đêm nhạc sẽ kể lại những cuộc gặp gỡ, sự giao thoa trong hành trình gần 30 năm ca hát, đồng thời làm nổi bật dấu ấn riêng của từng người. Đặc biệt, khán giả sẽ được thưởng thức những màn kết hợp của cả 5 giọng ca trong cùng chương trình.

Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, các nghệ sĩ còn mong muốn đưa những ca khúc cách mạng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Ê-kíp hướng tới phát triển “Lửa tuổi 20” thành concert nhạc đỏ thường niên, với những chủ đề khác nhau qua từng năm.

Concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với hai giám đốc âm nhạc Thanh Phương, Lưu Hà An và tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Sau gần 30 năm, 5 nghệ sĩ lại có dịp cùng nhau thực hiện một chương trình của riêng mình. Như thông điệp mà họ lựa chọn cho đêm nhạc: “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”.