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Bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên của nhà thơ Ngọc Lê Ninh

Thứ Bảy, 09:59, 07/11/2026
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VOV.VN - Ra đời năm 1992, ca khúc đầu tay của Ngọc Lê Ninh được chọn làm bài hát truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào năm 2002, trở thành giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên.

Trước khi trở thành bài hát truyền thống của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, “Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất” là sáng tác đầu tay của Ngọc Lê Ninh khi còn ngồi trên giảng đường. Ca khúc ra đời năm 1992, vào thời điểm ông chuẩn bị tốt nghiệp.

Khi ấy, Ngọc Lê Ninh là sinh viên Khoa Mỏ, chuyên ngành Khai thác lộ thiên, đồng thời giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ của trường. Từ tình cảm dành cho thầy cô và những năm tháng học tập, ông viết ca khúc như một món quà gửi lại trước khi rời trường.

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Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh.

Đến năm 2002, “Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất” tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về trường và đạt giải Nhì. Tác phẩm được lựa chọn làm bài hát truyền thống chính thức, trở thành giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Sau 34 năm kể từ sáng tác đầu tay, Ngọc Lê Ninh tiếp tục viết về ngôi trường từng theo học qua ca khúc “Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai”. Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “HUMG trong trái tim tôi”, tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tại lễ tổng kết và trao giải sáng 2/11, ca khúc được trao giải Nhất. Chia sẻ khi nhận giải, Ngọc Lê Ninh cho biết giải thưởng có ý nghĩa với ông bởi gắn với nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm học tập và những dấu ấn trong cuộc đời. Ông xem đây là một dấu mốc trên chặng đường sáng tác.

“Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai” lấy cảm hứng từ quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Nội dung ca khúc đề cập đến các thế hệ thầy trò, những năm tháng đầu còn khó khăn và quá trình mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo.

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Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trần Xuân Trường trao giải Nhất tới nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh

Trong tác phẩm, Ngọc Lê Ninh sử dụng hình ảnh những công trình, những bước chân người kỹ sư trên nhiều miền đất nước. Các lĩnh vực địa chất, dầu khí xuất hiện bên cạnh cơ điện, tự động hóa, môi trường bền vững, kinh tế, tin học và những ngành nghề mới.

Qua những nội dung này, tác giả đề cập đến sự thay đổi của nhà trường trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ và hội nhập. Ca khúc cũng hướng tới sinh viên hiện nay, với những kỳ vọng về học tập, sáng tạo và đóng góp cho đất nước.

So với “Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất”, sáng tác mới có phạm vi nội dung rộng hơn. Ca khúc năm 1992 gắn với tâm tư của một sinh viên trước ngày tốt nghiệp, còn “Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai” nhìn lại quá trình phát triển của trường và đề cập đến hướng đi trong tương lai.

Ở tác phẩm mới, truyền thống và tương lai là hai mạch nội dung xuyên suốt. Những hình ảnh về ngành nghề và các thế hệ kỹ sư được đặt cùng nội dung về đổi mới, mở rộng lĩnh vực đào tạo. Đây cũng là điểm khác biệt về cách tiếp cận giữa hai ca khúc viết cách nhau 34 năm của Ngọc Lê Ninh: một bài ra đời khi còn là sinh viên, một bài được viết vào dịp trường kỷ niệm 60 năm thành lập.

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Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh: Tình yêu với Thơ - Nhạc

VOV.VN - Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh sinh năm 1969, ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, là Tiến sĩ mỏ - địa chất. Anh được biết đến với vai trò là một nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường, hiện đang công tác tại Vụ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm một cái tôi khác của anh với tâm hồn Thơ - Nhạc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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