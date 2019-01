Bạn bè, người thân tiễn biệt nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Sau 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7/1 tại Bệnh viện Bạch Mai. Tang lễ của ông đã diễn ra từ 12h đến 13h30 ngày 9/1/2019 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trước đó, gia đình đã thực hiện Lễ nhập quan vào 8h30 ngày 9/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Rất đông bạn bè, người thân và các nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chia buồn cùng gia đình và tiễn nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo có 2 người vợ, 2 con gái và 1 con trai. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng và ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo - người nghệ sĩ tài hoa đã yên giấc ngàn thu. Cảm ơn anh đã để lại những tác phẩm đẹp (đặc biệt là những bài thơ, những ca khúc) làm rung động con tim của bao người, trong đó có tôi, đã đánh thức bao kỷ niệm đắng cay, ngọt ngào, yêu thương, vui buồn và những điều tốt đẹp". Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu vào viếng Trong sổ tang, ông Nguyễn Thế Kỷ viết: "Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - một tài năng đáng kính của đất nước, một cộng tác viên thân thiết, đắc lực của Đài TNVN, của nền văn học, nghệ thuật nước nhà". "Nguyễn Trọng Tạo ra đi, để lại một khoảng trống không dễ khuây khỏa, lấp đầy. Một nghệ sĩ tài hoa, đa tình, đa mang, được công chúng và bạn hữu yêu quý. Mong anh thanh thản về chốn non bồng nước nhược. Tên tuổi, tác phẩm của anh mãi còn cùng đất nước, nhân dân. Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo", - ông Nguyễn Thế Kỷ viết. Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Quang Tùng đến viếng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân. Nhạc sĩ Đức Trịnh. Nhạc sĩ Phú Quang Nhạc sĩ Vũ Thiết. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ghi sổ tang Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn cán bộ UBND thành phố vào viếng Ca sĩ Tùng Dương chia buồn cùng gia quyến Linh cữu nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội vào lúc 14h cùng ngày. Việc đưa hài cốt về quê (Nghệ An) sẽ được thực hiện sau khi gia đình xây dựng xong khu tưởng niệm./.

Sau 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7/1 tại Bệnh viện Bạch Mai. Tang lễ của ông đã diễn ra từ 12h đến 13h30 ngày 9/1/2019 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trước đó, gia đình đã thực hiện Lễ nhập quan vào 8h30 ngày 9/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Rất đông bạn bè, người thân và các nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chia buồn cùng gia đình và tiễn nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo có 2 người vợ, 2 con gái và 1 con trai. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng và ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo - người nghệ sĩ tài hoa đã yên giấc ngàn thu. Cảm ơn anh đã để lại những tác phẩm đẹp (đặc biệt là những bài thơ, những ca khúc) làm rung động con tim của bao người, trong đó có tôi, đã đánh thức bao kỷ niệm đắng cay, ngọt ngào, yêu thương, vui buồn và những điều tốt đẹp". Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu vào viếng Trong sổ tang, ông Nguyễn Thế Kỷ viết: "Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - một tài năng đáng kính của đất nước, một cộng tác viên thân thiết, đắc lực của Đài TNVN, của nền văn học, nghệ thuật nước nhà". "Nguyễn Trọng Tạo ra đi, để lại một khoảng trống không dễ khuây khỏa, lấp đầy. Một nghệ sĩ tài hoa, đa tình, đa mang, được công chúng và bạn hữu yêu quý. Mong anh thanh thản về chốn non bồng nước nhược. Tên tuổi, tác phẩm của anh mãi còn cùng đất nước, nhân dân. Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo", - ông Nguyễn Thế Kỷ viết. Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Quang Tùng đến viếng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân. Nhạc sĩ Đức Trịnh. Nhạc sĩ Phú Quang Nhạc sĩ Vũ Thiết. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ghi sổ tang Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn cán bộ UBND thành phố vào viếng Ca sĩ Tùng Dương chia buồn cùng gia quyến Linh cữu nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội vào lúc 14h cùng ngày. Việc đưa hài cốt về quê (Nghệ An) sẽ được thực hiện sau khi gia đình xây dựng xong khu tưởng niệm./.