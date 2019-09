Bảo Thy - Vương Khang tái hiện ca khúc hit đình đám trong “Ký ức vui vẻ“

VOV.VN -Màn tái hợp của Bảo Thy và Vương Khang qua ca khúc "Please tell me why" đình đám một thời khiến khán giả "Ký ức vui vẻ" đứng ngồi không yên.