Black Pink xác nhận tái xuất đường đua K-Pop vào tháng 6

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhóm nhạc đình đám Black Pink đã hoàn tất thu âm cho album mới và đang lên kế hoạch điều chỉnh lịch trình để quay M/V vào tháng 5 này. Dự kiến 4 cô gái nhà YG sẽ phát hành album ấp ủ từ lâu trong tháng 6 tới.

Black Pink sẽ tái xuất đường đua K-Pop vào tháng 6.

Sau khi thông tin được đăng tải, công ty quản lý của Black Pink là YG Entertainment cũng đã xác nhận thông tin này. Đại diện công ty quản lý cho biết: "Sau khi ngày chính xác được hoàn thành, chúng tôi sẽ chính thức chia sẻ tin tức với người hâm mộ".

Đây là hoạt động âm nhạc đầu tiên của nhóm kể từ khi phát hành mini album và ca khúc chủ đề "Kill this love" ra mắt hồi tháng 4/2019. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ góp giọng trong ca khúc "Sour Candy" của Lady Gaga. Đây không phải là lần đầu tiên Blackpink hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế. Vào tháng 10/2018, Black Pink đã có màn kết hợp với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Dua Lipa với tên gọi "Kiss and Make Up"

Với sự trở lại của Black Pink, đường đua tháng 6 sẽ trở nên sôi động hơn khi nhóm nhạc nữ TWICE cũng xác nhận phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào ngày 1/6./.