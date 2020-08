BLACKPINK ấn định ngày tái xuất đường đua K-pop tháng 8

Sau thành công của bản hit "How you like that", BLACKPINK sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc vào ngày 28/8. Đây là đĩa đơn thứ hai mở đường cho album đầy đủ đầu tiên trong sự nghiệp của 4 cô gái nhà YG.

Hiện tại tên ca khúc, MV và nghệ sĩ hợp tác cùng nhóm nhạc nữ trong sản phẩm này vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào cuối tháng trước, nghệ sĩ cộng tác bí ẩn trong ca khúc sắp tới của BlackPink sẽ là Selena Gomez.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số cái tên đình đám cũng được người hâm mộ đồn đoán là Ariana Grande, G-Dragon, Taylor Swift,... Sau đó, nhạc sĩ - ca sĩ Ryan Tedder, trưởng nhóm One Republic cũng xác nhận anh sẽ có một ca khúc chuẩn bị ra mắt với BLACKPINK.

Selena Gomez là cái tên được dự đoán sẽ kết hợp với BLACKPINK.

Sau single thứ hai, BLACKPINK sẽ chính thức phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 2/10. Sau 4 năm chờ đợi, người hâm mộ phấn khích và đặt kỳ vọng vào sản phẩm này của nhóm. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, album phòng thu này sẽ giúp nhóm khẳng định được vị thế tại thị trường Hàn Quốc và quốc tế./.