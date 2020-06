BLACKPINK gây bão với teaser MV choáng ngợp trước thềm tái xuất

Sáng 24/6, BLACKPINK đã chính thức phát hành teaser MV đầu tiên của ca khúc "How you like that". Sau 1 giờ đăng tải, nhóm sở hữu gần 500.000 lượt xem đoạn teaser trên Youtube.

Chỉ vỏn vẹn 20 giây nhưng đoạn teaser gây choáng ngợp với phần hình ảnh được dàn dựng công phu, hoành tráng. Các thành viên lần lượt xuất hiện ở đoạn cuối với thần thái, nhan sắc ấn tượng. Đặc biệt cô nàng Jisoo còn xuất hiện với tạo hình hoa độc, lạ khiến người hâm mộ ngây ngất.

Jisoo gây ấn tượng với tạo hình hoa độc, lạ

Tuy nhiên, trong đoạn teaser mới nhất, BLACKPINK vẫn tiếp tục khiến khán giả tò mò khi chỉ hé lộ thêm phần giai điệu khá bắt tai, không có câu hát nào trong ca khúc mới được "nhá hàng".

Hình ảnh của Lisa trong MV.

Với sức ảnh hưởng toàn cầu, màn tái xuất đường đua âm nhạc của BLACKPINK được người hâm mộ nóng lòng đón đợi. Hashtag #HowYouLikeThat_D2 cũng nhanh chóng leo lên No.3 Top trending toàn cầu. Ca khúc mở đường "How you like that" sẽ được phát hành vào ngày 26/6./.