BLACKPINK phá vỡ kỷ lục của BTS với MV “How you like that”

Đúng 16h00 (giờ Việt Nam), BLACKPINK chính thức phát hành single, MV mới nhất mang tên "How you like that". Đây là ca khúc đánh dấu màn tái xuất của 4 cô gái nhà YG sau một năm vắng bóng trên đường đua K-pop.

Như đã được hé lộ trước đó, ca khúc "How you like that" thuộc thể loại Hip-hop, thể hiện được chất nhạc độc đáo và lôi cuốn của BLACKPINK. Giai điệu bắt tai, dồn dập mê hoặc người nghe. Ca khúc mang thông điệp cổ vũ tinh thần, đừng chùn bước trước tình thế khó khăn mà hãy tiếp tục bay cao, tiến lên phía trước.

MV "How you like that" khiến người xem choáng ngợp về mặt hình ảnh. Không gian MV thay đổi liên tục, bắt mắt cho thấy sự đầu tư mạnh tay của YG Entertainment cho màn tái xuất này của 4 cô gái. BLACKPINK trở lại mang đến cho khán giả một cảm giác hoàn toàn mới. 4 cô gái nhà YG của trở nên mạnh mẽ và nổi loạn hơn.

Đặc biệt, tạo hình Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé dù đã được hé lộ trong các teaser trước đó nhưng vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc đẹp mê hồn cùng thần thái cá tính, mạnh mẽ. BLACKPINK biến hoá với 4 concept khác nhau. Với mỗi concept, 4 cô gái đều thể hiện được khí chất riêng biệt.

Với màn trở lại này, BLACKPINK tiếp tục sử dụng tính năng công chiếu của YouTube (Youtube Premieres). Sau khi lên sóng, sản phẩm mới của nhóm đã đạt hơn 1,7 triệu lượt xem trực tuyến. Con số này phá kỉ lục BTS lập trước đó với MV "ON" (hơn 1,5 triệu lượt). Với thành tích này, MV tái xuất của BLACKPINK chính thức trở thành MV công chiếu trực tuyến có số lượng lượt xem nhiều nhất.

Sau khi MV "How you like that" ra mắt, YG thông báo phát hành phiên bản đĩa cứng của single này vào ngày 17/7. BLACKPINK sẽ biểu diễn "How you like that" trên sân khấu show chương trình "The Tonight show with Jimmy Fallon". Sự xuất hiện đặc biệt này đánh dấu một bước tiến mới của 4 cô gái tại thị trường âm nhạc Mỹ sau nhiều nỗ lực. Người hâm mộ của Black Pink trên toàn thế giới vô cùng hào hứng chờ đợi màn biểu diễn “How You Like That” cũng như câu chuyện mà các cô gái sẽ chia sẻ trên show truyền hình nổi tiếng này./.