“Bố già” Quyền Văn Minh, Tùng Dương “khuấy tung” concert Tuấn Nam Jazz

Tối 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, "Tuấn Nam Jazz Fusion concert" đã diễn ra đầy hứng khởi với sự tham gia của các khách mời Tùng Dương, Hà Lê, Thủy Bùi.

Đây là một trong những concert hiếm hoi được tổ chức trong "mùa dịch", bởi vậy, công tác tổ chức được thực hiện hết sức chặt chẽ. Từ khâu khử khuẩn cho không gian Nhà hát Lớn, phát khẩu trang đến xịt khuẩn... nhằm đảm bảo sự an toàn cho khán giả đến với concert.

Khán giả đeo khẩu trang đến xem "Fusion Jazz concert" của pianist Tuấn Nam.

Trong Nhà hát Lớn tối 16/8, khán giả vẫn đến xem đông đúc và tràn đầy sự nhiệt tình bởi đã quá lâu rồi, mới có một concert đậm chất Jazz được tổ chức một cách quy mô, bài bản, trên một sân khấu lớn ở giữa lòng Thủ đô.

Là người duy nhất của Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được đặc cách tuyển thằng vào Học Viện Âm nhạc Malmo (Thuỵ Điển) vào năm 2007, từng biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn như Sata-Hame Soi 2009 (Phần Lan), Triển lãm Âm Nhạc Thế Giới tại Frankfurt (Đức), Jazzcruise Sinjaline (Thuỵ Điển)... khi biểu diễn ở Việt Nam trong concert lần này, pianist Tuấn Nam vẫn có sự rung cảm khác biệt.

Trên sân chơi của chính mình, pianist Tuấn Nam đã có một đêm diễn đầy máu lửa với những ngón tay tung tẩy trên những phím đàn đầy điêu luyện.

Tuấn Nam bên phím đàn piano.

Với tinh thần "Jazz không khoan nhượng", không chiều theo thị hiếu khán giả, Pop hóa Jazz hay phối lại các ca khúc mới theo phong cách Jazz, tất cả những gì Tuấn Nam mang đến cho khán giả là nhạc Jazz theo phong cách thuần túy nhất, ngẫu hứng để đạt đến sự thăng hoa.

Mở đầu bằng màn hòa tấu sâu lắng "Feel like home" do chính mình sáng tác, tiếp theo là sự lãng đãng của "You are so beautiful" rồi nối tiếp vào chất Jazz cổ điển trong "Searching And Finding"... khán giả đã lập tức bị cuốn hút vào những âm thanh đẹp của nhạc cụ.

Từ tiếng piano nhiều cung bậc cảm xúc, dồn dập với tiếng trống, trầm lắng contrabass cho đến dàn kèn gồm saxophone, trumpet, trumbone... đã vẽ ra một không gian rộng lớn mà ở đó, những người nghệ sĩ đã kéo theo khán giả cùng nhau bay bổng và đắm say.

Sự ăn ý, hoà quyện của các nghệ sĩ với tinh thần phóng khoáng, hiện đại đã khiến những đoạn biến tấu trở nên thú vị hơn.

Clip: "Feel like home" - Tuấn Nam

Sang đến phần 2 "Dân gian”, màn kết hợp đặc sắc giữa ngón đàn dương cầm điêu luyện và đầy cảm xúc của Tuấn Nam với hai nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc đã khiến khán giả thích thú.

Xuất hiện trong vai trò khách mời và chỉ chơi đúng một bản, nghệ sĩ gạo cội Quyền Văn Minh đã mang tiếng saxophone êm ả, hồn hậu trong bản hoà tấu “Sông nước Hậu Giang” do ông sáng tác, cùng tiếng organ biến hoá của Tuấn Nam.

Ngay sau đó, Quyền Thiện Đắc trình tấu bản “Nét Huế” do anh sáng tác với màn song tấu piano – tenor saxophone. Còn Tuấn Nam, đã thể hiện "Hoa thơm bướm lượn" với phong cách dàn nhạc lớn, điểm xuyết những đoạn solo đầy hiện đại. phần trình diễn này nhận được sự hưởng ứng lớn của khán giả.

Tuấn Nam và nghệ sĩ Quyền Văn Minh.

Thuỷ Bùi, Hà Lê và Tùng Dương đã thể hiện được trọn vẹn phần "Fusion" với nhiều âm hưởng khác nhau của Jazz trên tiếng đàn của Tuấn Nam.

Với đại đa số khán thính giả trong khán phòng, Thủy Bùi không phải cái tên quá quen thuộc. Nhưng khi cô cất tiếng hát, khán giả bị cuốn theo âm nhạc mà quên đi ai là người đang hát. Chất giọng khàn gợi cảm, nhấn nhả khéo léo, Thủy Bùi dẫn dắt cảm xúc của người nghe theo sự da diết trong " Cry me a river" đến sự rộn ràng của "Route66".

Thủy Bùi.

Hà Lê, sau Trịnh Contemporary một lần nữa chứng minh sự biến báo của mình khi trở thành “cơn gió lạ”. Mang chất hiphop đến với Jazz, Hà Lê cùng màn đọc rap trên nền nhạc đệm của dàn kèn trong ca khúc "Ở trọ" đã nhận được rất nhiều tán thưởng của khán giả.

Tùng Dương là bạn học của Tuấn Nam ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuấn Nam cho biết, dù là ca sĩ nhạc Pop nhưng Tùng Dương luôn là lựa chọn hàng đầu bởi lửa đam mê, luôn luôn rực cháy và học hỏi không ngừng cùng sự đồng cảm lớn về thể loại âm nhạc này.



Trên sân khấu, Tùng Dương hát Jazz theo một tinh thần khác: mạnh mẽ, khỏe khoắn và “đầy máu lửa”. Màn trình diễn của anh, đặc biệt là ca khúc "Lullaby of birdland" đã khuấy động được khán phòng. Tuy nhiên, những người yêu Jazz có thể sẽ muốn một chút gì đó tự nhiên, nhẹ nhõm và tiết chế hơn, mang tinh thần đối thoại nhiều hơn.

Clip: "Thu cạn mash up Cỏ và mưa" - Tùng Dương







Nhìn chung, "Tuấn Nam Jazz Fusion concert" là một đêm nhạc đầy thành công với những sự hứng khởi của một không gian âm nhạc thuần túy, của sự thăng hoa đầy ngẫu hứng.

Đêm nhạc này cũng là một minh chứng, Jazz vẫn còn "đất sống" ở Việt Nam, dù mảnh đất ấy không rộng lớn. Sau chương trình, Tuấn Nam cũng ấp ủ một chuỗi dự án để công chúng không chỉ biết đến Jazz rộng rãi hơn mà còn để các nghệ sĩ Jazz Việt có nhiều sân chơi hơn./.